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''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:15
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Mine Osmanoğulları

  İsim:   Mine      Soyisim:     Osmanoğulları       Doğum Tarihi:    14.12.1992     

                          Yaşadığı Yer:   Lefkoşa       Medeni Durumu: -

                                 Ünvanı:    Avukat ve Dans Eğitmeni     

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Avukat ve aynı zamanda dans eğitmeniyim. Galler’de hukuk egitimim sırasında Londra ve Cardiff’de dans dersleri aldım. İkisini birlikte yürütmek zor oldu fakat dans benim her zaman en büyük motive sebebim oldu. Eğitimlerimden sonra Cardiff’de 1 yıla yakın ‘CJCH Solicitors’ hukuk ofisinde çalıştım ve oradan sonra dans kariyerimi bir ileri seviyeye taşımak için Los Angeles’da bulunan Millennium Dance Complex’e başvurdum. Kabul aldım ve oraya gidip 3 ay günde 7-8 saat dans dersleri aldım. Dans sektörünün en iyilerinden ders aldım ve sektörü en yakından tanıma şansım oldu. Daha sonra Kıbrıs’a döndüm ve hukuk uzmanlığı yanında Semra ve Tigin Aytacoglu’nun kurucusu olduğu ST Dance Center’de dans dersleri vermeye başladım. Kıbrısda gecirdigim 2 yıllık sürede Mine Osmanogulları presents Dance Showcase’ adı altında bir dans gösterisi hazırladım ve daha sonra okulumuzun düzenlediği St Dance Show’da Semra Hoca ile gösterilerin koreografiliğini üstlendim. Yakın bir tarihte yine İngiltereye dönüyorum.  Hukuk ve dans kariyerime biraz daha yurtdışında devam edecegim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Hobilerim doğada yürüyüş yapmak ve müzik dinlemek. Dans tabiki bir hobiden çok daha öte  benim için. Fobilerim küçük sürüngen böcekler, yükseklik ve klostrofobi.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Herkes gibi benim de bir çok hayalim var elbet. Adım adım bunları gerçekleştirdigimi düşünüyorum. Ama en büyük hayalim ailem ve insanlık için faydalı işler yapmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Mutlaka her insanı en cok seven biri vardır ama aile gibi kimse sevemez.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Beyaz, gri, siyah ve bordo.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Kimseye zararı olmadıkça beyaz yalan gereken yerde söylenebilir.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Risk almaktan korkma.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Atatük ile tanışmış olmayı çok isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Ülkem için bahsedecek olursak barışın sağlanmasını, Kıbrıs’lı Türkler’in diğer Avrupa ülkeleri ile aynı şartlarda yaşamasını isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Bencil ve egoist insanlara, haksızlık yaparak, başkalarını ezerek veya kopyalayarak bir yerlere varmaya çalışan insanlara tahammülüm yok.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Kendi görüşüm ne kadar doğru bilemem tabi ama, ‘’yardımsever, hırslı ve çalışkan’’ biri olmayı hep amaçlamışımdır...

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Rendition sinema filmini izledim. Gerçek hikayeden esinlenmiş ve Ortadoğu’daki durum      çok başarılı bir şekilde ele alınmış. Ne yazık ki kitap okumayı sevmiyorum. Sanırım günlük olarak okuduğum yasalardan kitap okumaya fırsat kalmıyor. J

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Yay burcuyum ve tüm özellilerini taşıyorum. Özgürlüğüne düşkün, yardım etmeyi çok seven, gezmeyi görmeyi çok seven ve sürekli bir macera arayışında olan.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Galatasaray. Küçükken çok yakından takip ediyordum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Armağan beye çok teşekkür ederim köşesinde bana yer verdiği için. Başarılı biri ve başarılı işler çıkarıyor.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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