''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



28.03.1986 Gaziantep doğumluyum. Liseyi Muğla ve Gaziantep’te okudum lise hayatıyla beraber çok aktif olarak spor ve hayal kurmakla geçen bir döneme girdim belirli bir süreç içinde dans ve duvar sanatıyla ilgilendim bu süreç içerisinde Kıbrıs’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım. Ve 11 senelik Kıbrıs serüvenim başlamış oldu bu süreç içerisinde, Modayla tanıştım ve fotoğrafçılığa önem verdim ailemin büyük bir desteğiyle bu süreci hayal ettiğim yolda koşturmaya adadım UKÜ bittikten sonra Yakın Doğu Üniversitesi grafik tasarım bölümüne kendimi geliştirmek amaçlı kaydımı yaptırıp sanata daha çok bağlanarak 4 senelik bir süreçte adımlarla ilerlemeye karar verdim. Çok sabırlı ve inançlı kararından vazgeçmeyen disiplinli bir yapıya sahip bir ruh yapım vardır.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerim olarak hayatımı değiştiren fotoğrafçılıkla başlardım ve moda, dans müzik dinlemek olarak devam ederdim. Belirli bir fobim yok aslında ama çok titiz ve temizliğe önem veren bir yapım vardır hem iş hem sosyal hayatımda, beni ben yapan lider ruhlu yapımdır aslında beklemeyi hiç sevmediğim bir doğal halimden dolayı her şey anında olsun ve olmadan bir işi bırakmamak diye tanımlayabilir...

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Benim hayallerim hep ailemle başlardı aslında hep onlarla beraber bir şeyler yaparak tanınıp özgürce istediğim yolda devam etmekti.. Sonrasında modayla tanıştım ve fotoğrafçılıkta ilerlerken bu hayalımı ajans ve insanları eğitme düşüncesiyle yeni bir hayal kapısı oluşturdum kendime

Şu anda hayallerimi yaşıyorum üniversite bittikten sonra kendi ajansımı ve okulumu açarak insanlara hayallerine bir adım daha atabilecekleri imkan ve

sebepler sunarak hayata devam ediyorum

şu an yeni projem İstanbul’da faaliyete geçti Fashion Tv Türkiye sahibi Enis Onat ile İstanbul Nişantaşın’da bir akademi kurarak eğitimlere başlamış bulunmaktayız

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Ben bir insanın favorisi olmayı hiç düşünmedim açıkcası hep insanlara değer veren bir yapım olduğu için

bu değerle yol aldım…

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Ben beyaz ve siyahı çok seven biriyim her iki renkte beni çok yansıtır.. bir tarafta her şeyi yansıtan net olan bir renk ve bir tarafta her şeyi içinde barındıran ama asla taviz vermeyen başka bir renk.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Herkes gibi ben yalan söylemem moduna girmek istemem her insan gibi gerekli bulduğumuz yerlerde güzel ve kırıcı olmayan pembe yalanlar söylemişligimiz tabikide olur. Pek belirli kalıplaşmış bir net yalanım yoktur aslında .

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Ben hayatımda hep annemin ve babamın tavsiyeleriyle büyümüş ve olgunlaşmış biriyim ve beni ben yapan tek tavsiye kim olursan ol hayallerinle adam ol ol ki değer verdikçe değer görürsün derdi. ‘’Babam’’…

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Bir çok insan var aslında bir çoğuyla da tanışma fırsatı doğmuştur. Ama çok isteyip sohbet etmekten keyif alabileceğim tek insan ‘’Keanu Reeves’’ diye bilirim bu kadar. Ünlüyken nasıl böyle bir insan olmaya devam ediyor merak etmişimdir. İnsan olmaktan ve ünlü düşüncesini tamamen kişiliğinden atan bir insan

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Yaşadığım konumda bir şeylerin değişmesini istemem açıkçası. Çabuk adapte olan bir kişiliğim vardır ama

ama hayat şartları ve şu anki coğrafya olarak düşünürsek çok zor dönemden geçiyoruz şu an ve bu durumu atlata bilmek için birlik olmak gerek kendi içimizde birbirimize düşmeden güzel bir hayat sunabiliriz birbirimize.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Aslında çok şey var nankörlük, saygısızlık, güvendiğin insanların güvenini boşa çıkarması vs. aslında tüm insanlarda oluşan bir durum aşırı sinirliyiz aşırı korkuyoruz aşırı nankörüz yada aşırı insan olmayan bir hisle yaşamayan başlayan bir toplum haline gelmeye başlıyoruz.. Bu kadar çok aşırılığın içinde taktir edilecek çok fazla bir durumda yok galiba ama bu kadar sorunun içinde insan kalmayı başaran insanları taktir etmek isterdim.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Aslında zor biriyim ama kendimi 3 kelimeyle anlatsam, AZİM, SABIR ve BAŞARI derdim.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Film izlemeyi fazlasıyla çok seven biriyim ve genelde yabancı dizilerle alakam daha çoktur en son Super natural disizini izlemiştim, bilim kurguyu çok severim. Kitap olarak Dan Brawn’dan Inferno.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Koç burcuyum.. Özelliklerini taşıyormuyum bir kısmını çok inatçı ve lider ruhlu olmamdır…

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Lider ruhlu Fenerbahçe taraftarıyım çok fazla maçını izleyip desteklemiş bir taraftar olarak maçlarını kolay kolay kaçırmamışımdır.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Soru cevaptan çok hoş bir sohbet gibi geldi bana ve bu güzel. Köşenizde hayatta bir gayesi ve hayali olan insanlara güzel bir adım şansıda sağlaya bilir ve bu güzel sohbet içinde tekrardan çok teşekkürler...

