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Ameliyat sonrası tanınmaz halde!

Geçtiğimiz ay beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi.

Ameliyat sonrası tanınmaz halde!

Geçtiğimiz ay beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:39
Ameliyat sonrası tanınmaz halde!

Geçtiğimiz ay beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi. Nur Yerlitaş'ın kısa saçları sosyal medyada çok konuşuldu.

KISA SARI SAÇLARIYLA ÇOK KONUŞULDU

Arkadaşlarıyla birlikte objektiflere poz veren Nur Yerlitaş'ın kısa saçları sosyal medyada olay oldu. Takipçileri Yerlitaş'a geçmiş olsun dileklerini yorumlarıyla iletti.

BEYNİNDEKİ KİTLE ALINMIŞTI

Modacı Nur Yerlitaş'ın ameliyatı Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Pamir ve ekibi tarafından gerçekleştirilmişti. Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Yerlitaş'ın beyninde bir problem gördüklerini ifade ederek, "Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Necmettin Pamir tarafından bugün, beynindeki kitleyi çıkarmak üzere ameliyat etti. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Nur Hanım uyandı ve konuşabiliyor. Halen yoğun bakımda. Bundan sonraki süreçte; gerek patoloji sonuçları gerekse ameliyat sonrası filmler değerlendirilerek tedavi için bir yol haritası çizilecek" demişti.

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