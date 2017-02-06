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06 Şubat 2017 Pazartesi 07:00

Aleyna'nın Notları Düştü, Öğretmeniyle Kavga Etti

Aleyna'nın Notları Düştü, Öğretmeniyle Kavga Etti
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Aleyna'nın notları düştü, öğretmeniyle kavga etti
Aleyna Tilki, 100 puan aldığı fizik sınavı kağıdını sosyal medyadan paylaşınca, okul yönetimi tarafından disiplin cezasına çarprılmıştı.
Öğretmenler kurulu, paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararı almıştı.
Karara uyup tüm derslerden yeniden sınava giren genç şarkıcı, daha düşük notlar gelince sınıf öğretmeniyle kavga etti. Bu nedenle bir kez daha disipline verilen Tilki'nin okulla ilişiğinin kesilme ihtimali yüksek.

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