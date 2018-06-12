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Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak?

Survivor 2018'de inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Doktor Metin Kuş'un araştırmalarının sonucu Turabi'yi şoke etti. Acun Ilıcalı " Öğrendiğimiz kadarı ile bundan sonra Survivor'da oyun oynama şansın gözükmüyor. Eğer oynarsan şu aşamada sakatlığın kalıcı bir şekle dönüşebilir." dedi. Peki daha önce iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak?

Survivor 2018'de inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Doktor Metin Kuş'un araştırmalarının sonucu Turabi'yi şoke etti. Acun Ilıcalı " Öğrendiğimiz kadarı ile bundan sonra Survivor'da oyun oynama şansın gözükmüyor. Eğer oynarsan şu aşamada sakatlığın kalıcı bir şekle dönüşebilir." dedi. Peki daha önce iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran diskalifiye mi olacak?

12 Haziran 2018 Salı 09:14
Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak?

Survivor son bölümde Acun Ilıcalı’da herkesi şoke eden bir açıklama geldi. Ilıcalı “Turabi seninle ilgili konuşmamız lazım. Önemli bir konu var. Çok geçmiş olsun. Metin abinin yaptığı araştırma sonucu durumunun tahminimizden daha büyük bir hasar görmüşsün. Öğrendiğimiz kadarı ile bundan sonra Survivor’da oyun oynama şansın gözükmüyor. Eğer oynarsan şu aşamada sakatlığın kalıcı bir şekle dönüşebilir.” dedi.

Turabi: Ben razıyım bırakmak istemiyorum. Acun abi gözünü seveyim yapma. Beni buradan alırsan ben daha kötü olurum. Yarışırım.

Acun: O durumda değilsin Turabi.

Turabi: Benim acı eşiğim yüksek. Acun abi ben her şeyimi verdim. Çatlak yüzünden beni alma.

Acun: Burada bizim için çok değerli bir yarışmacısın. Uzun bir süre geçirdik. Bu sağlık konusu. Doktorumuz oynayamaz dediği yerde senin orandaki hasar çok ciddi bir duruma dönüşebilirmiş.

Turabi: Ben kabulüm abi yapma

Acun: Seni şuan elemeyi düşünmüyoruz. Eleme konuşması yapmıyorum. Ama oynama şansın da yok.

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Turabi: Ben oynayacağımı ispatlayabilirim.

Acun: Metin abi geldikten sonra bu durumu ispatlayacak. İki gün sonra karar verilecek. Benim verebileceğim bir karar değil. Kararları ben vermiyorum. Yapım ekibi var öyle karar veriyoruz. Metin abiyi bekleyeceğiz. Bir kez daha konuşalım. Bundan sonraki süreç ile ilgili aday gösterilebiliyorsun. Metin abinin raporlarını bekliyoruz.

SURVIVOR'DAN ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor 2018'in 11 Haziran Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, Ünlüler takımından elemeye kalan üç yarışmacı arasında veda eden isim oylamanın sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaya çıktı. Haftalar sonra ilk defa üst üste iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler'de ada konseyinde ismi en fazla yazılan Mustafa ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem'in ismini söylediği Turabi eleme adayları olmuştu. Pazar akşamı ise konseyde Merve Aydın son eleme adayı olarak gösterilmişti.

Son toplu sms oylamasına sonuçlarına göre, Turabi, Mustafa ve Merve Aydın arasında en az oyu alan yarışmacı olan Mustafa Kemal Kurt elenerek Survivor'a veda etti. Survivor 2018'e yedeklerden gelen Mustafa ilk olarak Gönüllüler takımına katılmıştı. Ancak Gönüllüler'in sürekli oyun kaybetmesi nedeniyle Acun Ilıcalı takımlarda değişiklik yapmış ve Mustafa Ünlüler takımına geçmişti.

ELENEN MUSTAFA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler takımında elenen isim belli oldu. Elenen Mustafa Kemal ada konseyinde son sözlerini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Veda konuşması yapan Mustafa, 'Bu fırsatı bana verdiniz. Ömür boyu minnettar olacağım size. Benim için çok büyük onurdu. Çok güzel insanlar biriktirdim. Çok üzgünüm. Biraz daha gitmek isterdim. Kırılsam kızsam burada yaşadığım güzel günlere haksızlık etmiş olurum. Bu hayatımın fırsatıydı' dedi.

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