Kerimcan Durmaz, 2 saatte 25 bin TL kazanıyor



Sosyal medyada paylaştığı renkli videolarla bir anda ünlenen Kerimcan Durmaz, fiyatını ikiye katladı.Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olan Kerimcan Durmaz dönem dönem kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.KAŞE BEDELİ 25 BİN TLğlence sektörünün aranan ismi olan Durmaz'ın şarkılarıyla coşmanın bedeli yükseldi. 15 bin TL karşılığında sahne alan fenomen, moda programında yaptığı jüri üyeliğiyle popülerliğini arttırınca 2 saatlik performans için kaşe bedelini 25 bin TL'ye çıkardı.SADECE MARMARA VE EGE'DE SAHNE ALIYORDurmaz ayrıca Samsun'da uğradığı saldırı sonrasında da Marmara ve Ege Bölgesi dışında çalışmama kararı aldı.35 BİN TL'LİK TEKLİFİ REDDETTİHatta Gaziantep'te bulunan bir mekândan 35 bin TL teklif alan Durmaz, bunu kabul etmedi.