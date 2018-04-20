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“üç Ressam Üç Ritim” Sergisi Açıldı!

Ümit İnatçı, Emin Çizenel ve İsmet Değirmenci’nin hazırladığı “Üç Ressam Üç Ritim” sergisinin açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“üç Ressam Üç Ritim” Sergisi Açıldı!

Ümit İnatçı, Emin Çizenel ve İsmet Değirmenci’nin hazırladığı “Üç Ressam Üç Ritim” sergisinin açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 17:11
“üç Ressam Üç Ritim” Sergisi Açıldı!


 Ümit İnatçı, Emin Çizenel ve İsmet Değirmenci’nin hazırladığı “Üç Ressam Üç Ritimsergisinin açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yar alan sergi 30 Nisan Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.
Açılışta ressamlar adına konuşan Emin Çizenel, 3 farklı eğilimde olan sanatçının ortak paydada buluştuklarını ve ritim kavramı üzerinde yakın çekişmelerin sergilendiğini söyledi.
Sergiyi AKM’de açmayı, burayı tekrar gündem yapmak için istediklerini belirten Çizenel, AKM’nin daha çağdaş bir şekilde hizmet vermesini arzu ettiklerini belirtti.
Çizenel, aslında siyasilere sergi açtırmadıklarını ancak Başbakan Erhürman’ı toplumun tekrar yapılanmaya girdiği bir dönemde umut ışığı olarak gördükleri için açılışa katılmasını istediklerini de ifade etti.

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ERHÜRMAN
Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında, insanlarla aynı topraklarda doğmuş ya da yaşıyor olmanın bir onur vesilesi olup olmadığının hep aklına takıldığını kaydetti ve bu sanatçılarla aynı topraklarda yaşıyor olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.
Özellikle plastik sanatlar alanında KKTC’de dünyadakilerle yarışabilecek sanatçılar yetiştiğini dile getiren Erhürman, “Ben de onların eserlerini görünce umut doluyorum” dedi.
Artık KKTC’de bir modern sanatlar müzesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Erhürman, sergi salonlarının da birbirinden ayrılması yönünde bir vizyon geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 20:26
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LefkoşaüçRessam3RitimSergisiBAŞBAKANAçtı
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