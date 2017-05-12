ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’NİN “KARATAHTA” OYUNU 16 MAYIS’TA GAZİMAĞUSA’DA SAHNELENİYOR

Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Telsim’in sponsorluğunda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği üyelerinin Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yetişkinler Atölyesi oyuncularıyla birlikte sahneye koyduğu Karatahta Oyunu 16 Mayıs’ta Gazimağusa’da sahneleniyor.Gazimağusa Belediyesi kent genelinde engellilerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerle birlikte yaptığı çalışmaların yanı sıra bu tarz etkinliklerle de farkındalık yaratılmasını amaçlıyor.Cem Aykut’un yönettiği, Orkun Bozkurt, Aysan Özcezarlı ve Cem Aykut’un yazdığı kara mizah türündeki oyun Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin işbirliğinde 16 Mayıs’ta saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda sahnelenecek.Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yetişkinler Atölyesi oyuncuları ile dernek üyesi oyuncuların 40 kişilik ekiple birlikte sahneleyeceği oyun, yine yaşamın önündeki engellerin kaldırılması özlemini dile getirecek. 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle 16 Mayıs’ta sahnelenecek oyun, ücretsiz olarak izlenebilecek.