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Londra’da “Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali” Pazar Günü Yapılıyor...

HAVALI: “AMAÇ SADECE NOSTALJİ DEĞİL, BİRLİKTELİĞİN DEVAMINI SAĞLAMAK”

Londra’da “Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali” Pazar Günü Yapılıyor...

HAVALI: “AMAÇ SADECE NOSTALJİ DEĞİL, BİRLİKTELİĞİN DEVAMINI SAĞLAMAK”

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:55
Londra’da “Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali” Pazar Günü Yapılıyor...


HAVALI: “AMAÇ SADECE NOSTALJİ DEĞİL, BİRLİKTELİĞİN DEVAMINI SAĞLAMAK”
 İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı köklü dernek ve kuruluşun bir araya gelerek organize ettiği “Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali” Pazar günü Londra’da yapılıyor.
Özellikle İngiltere’de yaşayan çocuklara ve gençlere Kıbrıs Türk kültürünün ve sanatının tanıtılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan festival, 10 Haziran Pazar günü 12.00-20.00 saatleri arasında Lea Valley Athletics Centre’de yer alacak.
Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yandan eğlenirken bir yandan da Kıbrıs Türk kültürüne sahip çıkılacak festival için geri sayım başladı.
Kıbrıslı sanatçılar Örge Volkan ve Grup Frekans, Londra’nın sevilen isimleri Kıbrıs Dörtlüsü, Grup Abone ile birlikte İmparator Doğan Akın, Sevjan Sıtkı ve Mehmet Raif’in şarkılarıyla katılacağı festivalde, Osman Balıkçıoğlu ile Ayhan Salih Korel’in eğlenceli parodileri, Fatoş Törer ile ErtançHidayettin’in mani atışmaları konuklara keyifli anlar yaşatacak. Kıbrıs’ın başarılı DJ’i, DJ Sid de özel setleriyle festivalin ritmi olacak.
Lefkoşa Folklor Derneği’nden (FOLK-DER) bir ekip de Londra’daki festivalde Kıbrıs Türk halk danslarından örnekler sunacak. Londra Türk Folklor Kurumu ekibi de sahne alacak.

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Festivalde ayrıca el sanatları, Kıbrıslı Türk yazarların ve şairlerin kitapları, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler, eskiçocuk oyunları da sergilenip sunulacak.
HAVALI: “AMAÇ SADECE NOSTALJİ DEĞİL, BİRLİKTELİĞİN DEVAMINI SAĞLAMAKTIR”
Londra’da düzenlenecek festival için çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festival Komitesi’nde Festival Koordinatörü olarak görev yapan Ahmet Havalı TAK’a yaptığı açıklamada, “10 Haziran'da düzenleyeceğimiz festivalin İngiltere’de yaşayan toplumumuz için çok büyük bir önemi vardır. Amacımız sadece nostalji yapıp eski günleri yeniden yaşamak değil, festival sonrası başlatılan güzel birlikteliğin devamını sağlamaktır" dedi.
Havalı, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarına kapsamlı şekilde eğilmek açısından bu birlikteliğe çok ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, bu amaçla ve gelenekselleştirmeyi amaçladıkları festivallerden elde edilecek gelirin kullanımı için “Turkish Cypriot Trust” isimli vakıf kurulduğunu da bildirdi.
KKTC hükümetinin festivale ilgisinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ahmet Havalı, ayrıca İngiltere ve KKTC'deki iş çevrelerinin de festivale finansal katkı sağladığını, bu nedenle gerek hükümete gerekse iş çevrelerine teşekkür ettiklerini kaydetti.
Havalı, Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali’nin yapılacağı 61 Meridian Way, Londra, N9 0AR adresindeki Lee Valley Athletic Centre'e giriş ve oto parkın ücretsiz olacağını da bildirdi.
 

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Son Güncelleme: 04.06.2018 13:11
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