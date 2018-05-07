Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101387
ALTIN
179.852
DOLAR
4.2591
STERLİN
5.7730
EURO
5.0779
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Doktorlar teminata bağladı
DOKTORLAR TEMİNATA BAĞLANDI
Yağmur ve dolu batı bölgesinde etkili oldu
LEFKE VE GEMİKONAĞI’NI DOLU VURDU
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner256
Flaş Haber
Doktorlar teminata bağladı
Kapat

"KTGB ve ESK'ten Lefkoşa günlük yaşam konulu ortak fotoğraf sergisi"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK), Lefkoşa’nın iki tarafında günlük yaşam konulu ortak basın fotoğrafı sergisi düzenliyor. 

"KTGB ve ESK'ten Lefkoşa günlük yaşam konulu ortak fotoğraf sergisi"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK), Lefkoşa’nın iki tarafında günlük yaşam konulu ortak basın fotoğrafı sergisi düzenliyor. 

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:10
"KTGB ve ESK'ten Lefkoşa günlük yaşam konulu ortak fotoğraf sergisi"

KTGB VE ESK’TEN “LEFKOŞA’DA GÜNLÜK YAŞAM” KONULU ORTAK FOTOĞRAF SERGİSİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK), Lefkoşa’nın iki tarafında günlük yaşam konulu ortak basın fotoğrafı sergisi düzenliyor. 

Yapılan ortak açıklamada, “günlük yaşam içerisindeki ilgi ve endişelere dikkat çekme” amaçlı sergide yer alacak fotoğraflar, KTGB ve ESK tarafından belirlenecek iki-toplumlu fotoğraf uzmanlarından oluşan bir komite tarafından belirlenecek.

Başvurular, 30 Temmuz’a kadar kabul edilecek. Fotoğrafların daha önce yayımlanmamış ve dijital formatta olması gerekiyor. Gazeteci veya foto muhabirler en çok 5 fotoğrafla başvuru yapabilecek.

Fotoğrafların basılması ve görüntülenmesi iki örgüt tarafından ortak yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
KtgbESK’TENOrtakFotoğrafSergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi turistik gezi otobüsü seferlerine başlıyor...
Girne Belediyesi turistik gezi otobüsü seferlerine başlıyor...
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Portfolyo Ve Meslek Tanıtım Günleri Düzenliyor...
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Portfolyo Ve Meslek Tanıtım Günleri Düzenliyor...
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Müzik Bölümü Öğrencileri, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Müzik Bölümü Öğrencileri, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti
Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.
Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.
KKTC yayınları İzmir kitap fuar'ında!
KKTC yayınları İzmir kitap fuar'ında!
Lefke'de yeni müze restoranu 6 ayda tamamlanacak...
Lefke'de yeni müze restoranu 6 ayda tamamlanacak...
KTEV Dans Şöleni Cuma günü yapılıyor..
KTEV Dans Şöleni Cuma günü yapılıyor..
İki toplumlu kültürel miras etkinliği Martinengo Kalesi’nden başlayacak.
İki toplumlu kültürel miras etkinliği Martinengo Kalesi’nden başlayacak.
“Üç Ressam Üç Ritim” Sergisi Açıldı!
“Üç Ressam Üç Ritim” Sergisi Açıldı!
Karadeniz Kültür Derneği’nden din ve ahlak bilgisi Açıklaması!
Karadeniz Kültür Derneği’nden din ve ahlak bilgisi Açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim