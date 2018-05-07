"KTGB ve ESK'ten Lefkoşa günlük yaşam konulu ortak fotoğraf sergisi"

KTGB VE ESK’TEN “LEFKOŞA’DA GÜNLÜK YAŞAM” KONULU ORTAK FOTOĞRAF SERGİSİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK), Lefkoşa’nın iki tarafında günlük yaşam konulu ortak basın fotoğrafı sergisi düzenliyor.



Yapılan ortak açıklamada, “günlük yaşam içerisindeki ilgi ve endişelere dikkat çekme” amaçlı sergide yer alacak fotoğraflar, KTGB ve ESK tarafından belirlenecek iki-toplumlu fotoğraf uzmanlarından oluşan bir komite tarafından belirlenecek.



Başvurular, 30 Temmuz’a kadar kabul edilecek. Fotoğrafların daha önce yayımlanmamış ve dijital formatta olması gerekiyor. Gazeteci veya foto muhabirler en çok 5 fotoğrafla başvuru yapabilecek.



Fotoğrafların basılması ve görüntülenmesi iki örgüt tarafından ortak yapılacak.