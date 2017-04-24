Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu 2017 Akustik Bahar Konserini Verdi

KSD binası olan Gazimağusa Kale İçindeki İkiz Kiliselerde gerçekleşenkonseri Gazimağusa Belediye başkanı İsmail Arter,Gazimağusa bağımsızmilletvekili Dr.Hakan Dinçyürek eşleri ile birlikte izlediler.İzleyenler arasında polis müdürlerinden Ahmet Beşerler,DAÜ SEM Ada Işığıkoro şefi Erkan Dağlı ve sanatcı İbrahim Sayın da vardı.Konser başlamadan KSD başkanı ve koro şefi Aytaç Çağın konuklar DevletSanatcısı ve Samsun koro şefi Osman Ergen başta olmak üzere misafirsanatcılara cam plaket ve çiçek takdim etti.Eserlerin icrası bitiminde alkışlarla koro yeniden 2 eser elendirdi.KırAtıma Bineyim Yar Yoluna Gideyim ve Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden.Başkan Arter konser sonrasında Çağın ı ve elemanlarını tebrik ederek dahasık konser bekledikleri arzusunu dile getirdi.Bu konuda size her zamandestek özü veriyorum dedi.Koristlerden Serap ve Zehra hanımlar Şef Aytaç Çağın ın 52.sanat yılınıkoro adına kutlayarak çiçek ve ay şeklinde cam bir tabak hediye ettiler.Daha sonra Aytaç Çağın 52.sanat yılı pastasını eşi,kızı ve koro elemanlarıile birlikte kesti.