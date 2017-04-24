Kültür & Sanat:
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24 Nisan 2017 Pazartesi 12:46

Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu 2017 Akustik Bahar Konserini Verdi

Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu 2017 Akustik Bahar Konserini Verdi
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Şef Aytaç Çağın yönetimindeki koro 26 korist ve 13 saz heyetinden oluştu ve
25 eseri seslendirdi.

KSD binası olan Gazimağusa Kale İçindeki İkiz Kiliselerde gerçekleşen
konseri Gazimağusa Belediye başkanı İsmail Arter,Gazimağusa bağımsız
milletvekili Dr.Hakan Dinçyürek eşleri ile birlikte izlediler.
İzleyenler arasında polis müdürlerinden Ahmet Beşerler,DAÜ SEM Ada Işığı
koro şefi Erkan Dağlı ve sanatcı İbrahim Sayın da vardı.


Konseri Zülal Beşerler sundu.

Konser başlamadan KSD başkanı ve koro şefi Aytaç Çağın konuklar Devlet
Sanatcısı ve Samsun koro şefi Osman Ergen başta olmak üzere misafir
sanatcılara cam plaket ve çiçek takdim etti.
Eserlerin icrası bitiminde alkışlarla koro yeniden 2 eser elendirdi.Kır
Atıma Bineyim Yar Yoluna Gideyim ve Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden.
Başkan Arter konser sonrasında Çağın ı ve elemanlarını tebrik ederek daha
sık konser bekledikleri arzusunu dile getirdi.Bu konuda size her zaman
destek özü veriyorum dedi.



Koristlerden Serap ve Zehra hanımlar Şef Aytaç Çağın ın 52.sanat yılını
koro adına kutlayarak çiçek ve ay şeklinde cam bir tabak hediye ettiler.
Daha sonra Aytaç Çağın 52.sanat yılı pastasını eşi,kızı ve koro elemanları
ile birlikte kesti. 




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Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu 2017 Akustik Bahar Konserini Verdi
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