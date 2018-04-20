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Karadeniz Kültür Derneği’nden din ve ahlak bilgisi Açıklaması!

Karadeniz Kültür Derneği ülkede sirkat, gasp, darp, taciz, ensest, madde bağımlılığı ve ırkçılığın sıradan olaylar haline geldiğini ve bunun çözüm yolunun eğitimden geçtiğini savundu.

Karadeniz Kültür Derneği’nden din ve ahlak bilgisi Açıklaması!

Karadeniz Kültür Derneği ülkede sirkat, gasp, darp, taciz, ensest, madde bağımlılığı ve ırkçılığın sıradan olaylar haline geldiğini ve bunun çözüm yolunun eğitimden geçtiğini savundu.

20 Nisan 2018 Cuma 08:38
Karadeniz Kültür Derneği’nden din ve ahlak bilgisi Açıklaması!


CİVELEK: “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ KİMSENİN İNİSİYATİFİNE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİ ”

Karadeniz Kültür Derneği ülkede sirkat, gasp, darp, taciz, ensest, madde bağımlılığı ve ırkçılığın sıradan olaylar haline geldiğini ve bunun çözüm yolunun eğitimden geçtiğini savundu.

Dernek Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, suç oranlarındaki artışın bir şeylerin eksik yapıldığının göstergesi olduğunu ve önlem alınmadığı takdirde çok daha kötüleriyle karşılaşılabileceğini savundu.

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Eğitimin tek çözüm yolu olduğunu kaydeden Civelek yaptığı yazılı açıklamada, 1960'lı yıllarda Türk Eğitim Sistemi’nde "Adab-ı Muaşeret" adı altında verilen ders bulunduğunu, bunun ilkokul çağındaki çocuklara güzel ahlâk, görgü kuralları, saygı, sevgi gibi değerlerin öğretilip önce iyi bir insan sonra meslek sahibi olmalarının amaçlandığını kaydetti.

Civelek, günümüzde ilkokul 4. ve 5.sınıf müfredatında yer alan "Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” dersi ile planlananın aynı amaç olmasına karşın, “bir kısım öğretmenin olaya ideolojik bakması, bir kısım öğretmenin de öğrencileri kolej sınavlarına hazırlarken bu dersi angarya olarak görmelerinden ötürü istenilen amaca ulaşılamadığını ve bu mantalite devam ettiği sürece ulaşılmayacağını” savundu.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin kimsenin insiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir ders olduğunu belirten Civelek, “yetkililerin durumun ehemmiyetinin farkına varıp bu dersi diğer branş dersleri gibi branşlaştırıp, sınıf öğretmeninin inisiyatifinden çıkarması ve işin ehli insanlarını okullara atanması gerektiğini” ileri sürdü.

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 17:10
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