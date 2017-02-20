Kültür & Sanat:
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20 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Gibetsu İle Tiyatro Su Yunanistan’da Tiyatro Oyunu Sahneledi

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) ile Çatalköy Belediye Tiyatro Su Yunanistan’da tiyatro oyunu sahneledi.

Gibetsu İle Tiyatro Su Yunanistan'da Tiyatro Oyunu Sahneledi
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 Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) ile Çatalköy Belediye Tiyatro Su Yunanistan’da tiyatro oyunu sahneledi.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, GİBETSU ve Tiyatro Su’nun birlikte “Aşk Grevi” adıyla sahnelediği, Aristotares’in yazdığı “Lysistrada” Yunanistan’ın Korinthos kasabasında sahnelendi.

Yunanistan’a, Korinthian Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Pavlos Karayorgis’in daveti üzerine giden GİBETSU ile Tiyatro SU  ekipleri, oyunu hem Türkçe hem de Yunanca sahneledi.

Oyunda, Derman Atik, Haluk Ramon Serhun ve İlkşen Atik rol aldı.

Korinthian Belediye Başkanı, bazı tiyatro yazarı ve sanatseverlerin beğeniyle izlediği oyunda bazı Yunanlıların sahneye çıkarak ekip üyelerini kutladığı belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk tiyatro tarihinde bir ilk gerçekleşerek Yunanistan’da düzenlenen bir tiyatro festivaline KKTC’den katılan ekiplerin Türkçe oyun sahnelediği kaydedildi.

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