GAÜ'de Vefa Gecesi

GAÜ’DE KIBRIS TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINA HİZMETİ GEÇENLERE VEFA GECESİ DÜZENLENDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi tarafından Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatına hizmeti geçenler için onur gecesi düzenledi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de düzenlenen Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı vefa gecesine, GAÜ’den Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal’ın Eşi Sevim Erdal, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Cemile Esenyel, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Oğuz Karakartal, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut, akademisyenler katılırken, Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı’na emek verenler ile sanat severler katıldı.

Kıbrıs Türk kültür yaşantısına eser ve çalışmalarıyla hizmeti geçmiş ve geçen isimlere şükran plaketi takdim edilen gecede, açılış konuşmasını GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Oğuz Karakartal gerçekleştirdi. Karakartal konuşmasında, Vefa ve şükran borçlarını bi nebze olsun ödeyebilmek amacıyla bu geceyi gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Herşeye rağmen siz gerçek sanatçıların, ressamların, araştırmacıların kültür sanat ve edebiyat yolunda verdiğini emeklerin karşılığı ödenemez veya onu hiçbir terazi ölçemez. Girne Amerikan üniversitesi olarak sizlere bu gecede takdim edeceğimiz onur plaketlerinin kabulü, bu konudaki büyük eksiklerin bi nevi telafisidir’ dedi.

Gecede, GAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Başkanı Dr Ahmet Sönmezler’in , Prof Dr Osman Cankoy ve Petek Cankoy’un Yılmaz Taner şefliğindeki ve Kıbrıs Türk Filarmoni Çok Sesli Korosunun hazırladığı mini konserlerle GAÜ Sahne Sanatları Fakültesi dans ekibinin gösterisinin ardından onur plaketleri takdim edildi.

Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı’na emek verenler onur gecesinde plaket takdimlerini, GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Cemile Esenyel, GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Oğuz Karakartal ve Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut gerçekleştirdi.

Gecede Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Ali Nesim, Merhum Suna Atun ve Merhum Bener Hakkı Hakeri’nin onur plaketleri ailelerine takdim edilirken, diğer plaket alanların isimleri aşağıdaki gibidir;

Ali Nesin, Suna Atun, Bener Hakkı Hakeri, Ahmet An, Altay sayıl, Altay Burahan, Ayşen Dağlı, Bekir Kara, Bülent Fevzioğu, Cevdet Çağdaş, Emine Hür, eralp Adanır, Erdoğan saracoğlu, Fikret Kürşat, Filiz Naldöven, Gülgün serdar, Harid Fedai, Hasibe

Şahoğlu, Dr. Hüsnü Feridun, İnci Kansu, İsmail Bozkurt, İlter Veziroğlu, Kamuran Azizoğlu, Kubilay Beliğ, Mahmut İslamoğlu, Mehmet Ertuğ, Mehmet Kansu, Mustafa Gökceoğlu, Mustafa Haşim Altan, Dr. Nazım Beratlı, Neriman Cahit, Nil Burak, Oğuz M. Yorgancıoğlu, Oktay Öksüzoğlu, Orbay Deliceırmak, Prof. Dr. Osman Cankoy, Osman Güvenir, Özden Selenge, Sevil Emirzade, Sevilay Sadıkoğlu, Sevim Erdal, Stella Acıman, Yrd. Doç. Dr. Şevket Öznur, Türkay Ilıcak, Prof. Dr. Ulvi Keser, Yılmaz Taner, Yıltan Taşçı.























