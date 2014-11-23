Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

GAÜ'de Vefa Gecesi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi tarafından Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatına hizmeti geçenler için onur gecesi düzenledi.

GAÜ'de Vefa Gecesi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi tarafından Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatına hizmeti geçenler için onur gecesi düzenledi.

23 Kasım 2014 Pazar 16:44
GAÜ'de Vefa Gecesi
banner238

 GAÜ’DE KIBRIS TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINA HİZMETİ GEÇENLERE VEFA GECESİ DÜZENLENDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi tarafından Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatına hizmeti geçenler için onur gecesi düzenledi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de düzenlenen Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı vefa gecesine, GAÜ’den Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal’ın Eşi Sevim Erdal, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Cemile Esenyel, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Oğuz Karakartal, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut, akademisyenler katılırken, Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı’na emek verenler ile sanat severler katıldı.

Kıbrıs Türk kültür yaşantısına eser ve çalışmalarıyla hizmeti geçmiş ve geçen isimlere şükran plaketi takdim edilen gecede, açılış konuşmasını GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Oğuz Karakartal gerçekleştirdi. Karakartal konuşmasında, Vefa ve şükran borçlarını bi nebze olsun ödeyebilmek amacıyla bu geceyi gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Herşeye rağmen siz gerçek sanatçıların, ressamların, araştırmacıların kültür sanat ve edebiyat yolunda verdiğini emeklerin karşılığı ödenemez veya onu hiçbir terazi ölçemez. Girne Amerikan üniversitesi olarak sizlere bu gecede takdim edeceğimiz onur plaketlerinin kabulü, bu konudaki büyük eksiklerin bi nevi telafisidir’ dedi.

Gecede, GAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Başkanı Dr Ahmet Sönmezler’in , Prof Dr Osman Cankoy ve Petek Cankoy’un Yılmaz Taner şefliğindeki ve Kıbrıs Türk Filarmoni Çok Sesli Korosunun hazırladığı mini konserlerle GAÜ Sahne Sanatları Fakültesi dans ekibinin gösterisinin ardından onur plaketleri takdim edildi.

Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı’na emek verenler onur gecesinde plaket takdimlerini, GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Cemile Esenyel, GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Oğuz Karakartal ve Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut gerçekleştirdi.

Gecede Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Ali Nesim, Merhum Suna Atun ve Merhum Bener Hakkı Hakeri’nin onur plaketleri ailelerine takdim edilirken, diğer plaket alanların isimleri aşağıdaki gibidir;

Ali Nesin, Suna Atun, Bener Hakkı Hakeri, Ahmet An, Altay sayıl, Altay Burahan, Ayşen Dağlı, Bekir Kara, Bülent Fevzioğu, Cevdet Çağdaş, Emine Hür, eralp Adanır, Erdoğan saracoğlu, Fikret Kürşat, Filiz Naldöven, Gülgün serdar, Harid Fedai, Hasibe

Şahoğlu, Dr. Hüsnü Feridun, İnci Kansu, İsmail Bozkurt, İlter Veziroğlu, Kamuran Azizoğlu, Kubilay Beliğ, Mahmut İslamoğlu, Mehmet Ertuğ, Mehmet Kansu, Mustafa Gökceoğlu, Mustafa Haşim Altan, Dr. Nazım Beratlı, Neriman Cahit, Nil Burak, Oğuz M. Yorgancıoğlu, Oktay Öksüzoğlu, Orbay Deliceırmak, Prof. Dr. Osman Cankoy, Osman Güvenir, Özden Selenge, Sevil Emirzade, Sevilay Sadıkoğlu, Sevim Erdal, Stella Acıman, Yrd. Doç. Dr. Şevket Öznur, Türkay Ilıcak, Prof. Dr. Ulvi Keser, Yılmaz Taner, Yıltan Taşçı.











Son Güncelleme: 23.11.2014 16:51
Anahtar Kelimeler:
GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de Düzenlenen Kıbrıs Türk Kültürü Ve Edebiyatı Vefa GecesineGAÜ’den Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal’ın Eşi Sevim ErdalSağlıkKültür Ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim