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02 Mayıs 2017 Salı 14:01

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali KKTC CSO Konseri ile Açılıyor

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali KKTC CSO Konseri ile Açılıyor
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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, açılışını gerçekleştireceği 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için ülkemizdeki son provasını tamamladı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan ile Gürcistan'ın opera yıldızı Teona Dvali'nin yer alacağı konser KKTC CSO şefi Ali Hoca tarafından yönetilecek.

Konserde Murat Karahan G.Puccini'nin Turandot operasından "Nessun Dorma" aryasını, Teona Dvali ise Charles Gounod'un "Romeo ve Jüliet" operasından "Valse of Juliet" aryası ve Leo Delibes'in "Les Filles de Cadix" eserini seslendirecek. Konserde ayrıca, F. Sartori'nin "Time to Say Goodbye" ve 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları'nın şarkısı olan A. L. Webber'in "Amigos Para Siempre" şarkıları yorumlanacaktır.

KKTC CSO kısa bir süre önce de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ardından da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile Türkiye'de müzikseverlerle buluşmuştu.

Konser 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve TRT Avaz kanalından canlı yayınlanacaktır. 
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16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali KKTC CSO Konseri Ile Açılıyor
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