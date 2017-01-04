Tavuklar Zekalarıyla Şaşırtıyor!



Tavukların korku, beklenti ve endişe gibi çeşitli olumlu ve olumsuz duyguları deneyimlediğini belirten bilim insanları, tavukların sanılanın aksine belirgin kişiliklere ve bazı zihinsel yetilere sahip olduğunu belirledi.ABD'de yapılan bir araştırma tavukların psikolojisi, davranışları ve duygularının sanıldığı gibi olmadığını ortaya koydu.Science Daily'nin internet sitesinde yer alan, ABD'de dünyanın en yaygın evcil hayvanı tavukların psikolojisi, davranışları ve duyguları üzerine yürütülen araştırma, bu türün birçok psikolojik, davranışsal ve duygusal yetiye sahip olduğu gösterdi.Araştırma sırasında yumurtadan yeni çıkan tavukların nitelikler arasındaki farkı ayırt edebildiğini, ayrıca sıralamayı bildiği gözlendi.Yapılan bir deneyde beş günlük tavuklara, iki perdenin arkasında kaybolan farklı miktarlarda iki grup nesne gösterildi. Hayvanların arkasında daha çok nesne olan perdenin izini sürmeyi başardığı, ayrıca tavukların saklanan bir topa giden yolu 180 saniyede hatırladığı görüldü.Bilim insanları, tavukların bu davranışına aynı koşullar altındaki birçok maymunda da rastlandığını vurgularken, araştırmanın, tavukların daha iyi bir yemek ödülü için beklemeleri gerektiğinde kendilerini kontrol edebildiğini de ortaya koydu.