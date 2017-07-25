Sosyal Medyada Günün Konusu: Bu Fotoğrafta Kaç Tane Üçgen Görüyorsunuz?

Quora tarafından yayınlanan zeka testi internette kısa sürede büyük bir ilgi odağı oldu.İlk anda oldukça basit görülen "Bu fotoğrafta kaç tane üçgen görüyorsunuz?" Sorusu bir anda en çok paylaşılanlar arasında girdi.Oldukça basit gibi görülen soruya 4 ile 44 arasında onlarca cevap geldi.Sosyal medya kullanıcılarının cevapta anlaşamamaları üzerine cevap matematikçi Martin Silvertant'tan geldi.Yayınladığı bu kare ile cevabı veren matematikçi bir tartışmaya neden olan sorunun cevabının 24 olduğunu duyurdu.