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Dünyada Yaşanan İlginç Olaylar: Ormanda Seks Yaptığı İçin Tazminat..

Ormanda seks yaparken vahşi doğa kamerasına takılan Avusturyalı bir politikacı,

Dünyada Yaşanan İlginç Olaylar: Ormanda Seks Yaptığı İçin Tazminat..

Ormanda seks yaparken vahşi doğa kamerasına takılan Avusturyalı bir politikacı,

04 Aralık 2014 Perşembe 21:23
Dünyada Yaşanan İlginç Olaylar: Ormanda Seks Yaptığı İçin Tazminat..
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Ormanda seks yaptığı için tazminat alacak
Ormanda seks yaparken vahşi doğa kamerasına takılan Avusturyalı bir politikacı, özel hayatı ihlal edildiği gerekçesiyle 25 bin dolar tazminat almaya çok yakın.


Adı açıklanmayan politikacı, vahşi doğa görüntüleri çekmek için ormana yerleştirilen kameraya uygunsuz bir şekilde yakalandı. Carinthia bölgesindeki ormanlık arazide hayvanları gözlemlemek için yerleştirilen kamera, egzotik hhayvanlar yerine politikacının gözlerden uzak bir yerde nasıl fantezi yaptığını fotoğrafladı.

Politikacı, düştüğü zor duruma rağmen eline kendisini hiç beklenmedik bir biçimde savundu. Mahkemeye başvuran politikacı, özel hayatının ihlal edildiği gerekçesiyle 25 bin dolar tazminat talep etti.

Hukuçular, politikacıyı savunarak, güvenlik ve gözetim amaçlı kameralar için belirlenen yasal kullanım kapsamının ormandaki olayda aşıldığını belirtti. Argen Daten adlı bir sivil toplum örgütünün başkanı Hans Zeger, “kameranın izin alınmadan yerleştirilmemiş olması gerektiğini, en azından insanların davranışlarına dikkat etmelerini sağlamak için kamera olduğuna dair uyarı konulmasının şart olduğunu” ifade etti.


Kamerayı yerleştiren Carinthia Hunting Society örgütü ise kendisini savundu. Örgütün başkanı Freydis Burgstaller-Gredenegger, “Carinthia’daki ormanlarda bize ait olmayan kaç kamera vardır tahmin bile etmem güç. Bugüne kadar kameralarımız yüzünden bir sorun yaşamadık... Kameraları yerleştirmemizdeki amaç, hayvanların beslenme alışkanlıklarını gözlemlemek” dedi.

Tartışmalar sürerken, adı ve çıplak fotoğrafları şu an için gizli kalan politikacının ifşa edilip edilmeyeceği de merak konusu. 

Son Güncelleme: 04.12.2014 21:25
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