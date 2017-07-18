Bu Zeka Testini 1000 Kişiden Bir Kişi Çözebiliyor



Go Tumble tarafından yaratılan zeka testi internette kısa sürede büyük bir ilgi odağı oldu. Yayıncı kuruluş, sorunun iki tane doğru cevabı olduğunu açıkladı:"Öncelikle kişilerin bu soruyu çözebilmek için kalıpların dışında çözüm araması gerekiyor. Matematik basit bir bilmece değil. Genellikle matematik problemlerinin tek bir doğru yanıtı olmasına rağmen bu sorunun iki farklı sonucu olması tüm dünyada hararetli tartışmalara yol açtı. "Bununla birlikte, 1000 kişiden sadece bir kişinin ikinci sonuca ulaşabildiğini açıkladı.4 ile 1'i toplayın: 52 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21Sonuç: 8+11=19+21=401*4+1=52*5+2=123*6+3=218*11+8=96Eğer siz de bu soruya "96" yanıtını verdiyseniz ayrıcalıklı kişilerdensiniz. Bu soruya sadece 1000 kişiden biri ikinci çözümü kullanarak doğru cevabı verebiliyor.