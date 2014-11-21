Yüzlerce Ölü Yabani Kuş Tespit Edildi

Rum polisinin, “Kokkinahoria”da (Kırmızı Köyler) düzenlediği operasyonda, ağlarla yakalandığı tahmin edilen yüzlerce ölü yabani kuş ele geçirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, arama yapılan iki evde çoğu cikla olmak üzere toplam 783 adet ölü yabani kuşun saptandığını yazdı.

Habere göre, olaylarla ilgili 3 kişi polise götürülerek, sorgulandı.

Yapılan bir başka araştırmada Ahna Koruluğu’nda 5 ağ ve 50 yabani kuş ölüsü tespit edildiğini kaydeden gazete, konuyla ilgili 18 ve 19 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.



