Yunanistan’ın Kıbrıs Dosyası Rum Meclisi’ne Teslim Edilecek

Yunanistan’da 1986-88 yılları arasında oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan, Kıbrıs’taki 1974 faşist Yunan cuntası destekli darbe öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları içeren araştırmaların yer aldığı “Kıbrıs Dosyası” Rum Meclisi’ne verilecek.

Yunanistan’da 1986-88 yılları arasında oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan, Kıbrıs’taki 1974 faşist Yunan cuntası destekli darbe öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları içeren araştırmaların yer aldığı “Kıbrıs Dosyası” Rum Meclisi’ne verilecek.

Alithia ve diğer gazeteler, 139 dosya ve 90 şahit ifadesinin yer aldığı dosyanın cuma günü Rum Meclisi’nde düzenlenecek bir törenle Yunan Meclis Başkanı Nikos Vutsis tarafından teslim edileceğini yazdılar.

Gazete haberinde, söz konusu dosyanın Rum meclisindeki diğer Kıbrıs dosyalarıyla birlikte korunacağını, dosyaya erişim hakkının daha sonra yapılacak görüşmelerle belirleneceğini ve dosyadan herhangi bir belgenin kamuoyuna açıklanmasının Yunan Meclis Başkanı’nın iznine tabi olacağını vurguladı.