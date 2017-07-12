Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:02

Yunanistan’ın Kıbrıs Dosyası Rum Meclisi’ne Teslim Edilecek

Yunanistan’da 1986-88 yılları arasında oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan, Kıbrıs’taki 1974 faşist Yunan cuntası destekli darbe öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları içeren araştırmaların yer aldığı “Kıbrıs Dosyası” Rum Meclisi’ne verilecek.

Yunanistan'ın Kıbrıs Dosyası Rum Meclisi'ne Teslim Edilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Yunanistan’da 1986-88 yılları arasında oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan, Kıbrıs’taki 1974 faşist Yunan cuntası destekli darbe öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları içeren araştırmaların yer aldığı “Kıbrıs Dosyası” Rum Meclisi’ne verilecek.

Alithia ve diğer gazeteler, 139 dosya ve 90 şahit ifadesinin yer aldığı dosyanın cuma günü Rum Meclisi’nde düzenlenecek bir törenle Yunan Meclis Başkanı Nikos Vutsis tarafından teslim edileceğini yazdılar.

Gazete haberinde, söz konusu dosyanın Rum meclisindeki diğer Kıbrıs dosyalarıyla birlikte korunacağını, dosyaya erişim hakkının daha sonra yapılacak görüşmelerle belirleneceğini ve dosyadan herhangi bir belgenin kamuoyuna açıklanmasının Yunan Meclis Başkanı’nın iznine tabi olacağını vurguladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli
Anastasiadis “Bilgilendirme” Kampanyası Başlattı Anastasiadis “Bilgilendirme” Kampanyası Başlattı
Sondaj Gemisi Güney Kıbrıs Meb’ine Sorunsuz Ulaştı Sondaj Gemisi Güney Kıbrıs Meb’ine Sorunsuz Ulaştı
Akıncı Ve Anastasiadis’in AP’a Çağrılması İstendi Akıncı Ve Anastasiadis’in AP’a Çağrılması...
Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında
Rus Büyükelçi: “BM Parametreleri Dışında Çözüm Zor” Rus Büyükelçi: “BM Parametreleri Dışında Çözüm...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli
AKEL Merkez Komitesi çözümden uzaklaşıldığı endişesini dile getirerek, Kıbrıs sorununu yönetme şekli...

Haberi Oku