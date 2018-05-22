Yunanistan’daki Kaçak Suç Çetesine Kıbrıslı Rumlar da Karıştı!

Üç Kıbrıslı Rum’un, Atina’daki bir suç örgütüne katıldıkları gerekçesiyle Yunanistan polisi tarafından tutuklandığı ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi, “Uluslararası Suç Örgütünde Kıbrıslılar- Kaçak Sigara Konusunda Uzmanlaşan Çete Çökertildi” başlıklı haberinde, kaçak tütün ürünleri imalatı ve nakliyesiyle uğraşan çetenin kazancının, 100 milyon Euro’dan fazla olduğunu yazdı.
Gazete, çetenin faaliyetlerinin uluslararası aşamada yayılmış olduğu ve merkezinin de Yunanistan’da bulunduğu yönünde olduğunu iddia etti.