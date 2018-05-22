Yunanistan’daki Kaçak Suç Çetesine Kıbrıslı Rumlar da Karıştı!

Üç Kıbrıslı Rum’un, Atina’daki bir suç örgütüne katıldıkları gerekçesiyle Yunanistan polisi tarafından tutuklandığı ifade edildi.



Fileleftheros gazetesi, “Uluslararası Suç Örgütünde Kıbrıslılar- Kaçak Sigara Konusunda Uzmanlaşan Çete Çökertildi” başlıklı haberinde, kaçak tütün ürünleri imalatı ve nakliyesiyle uğraşan çetenin kazancının, 100 milyon Euro’dan fazla olduğunu yazdı.





Kaçak tütün ürünleri imalatı ve nakliyesiyle uğraşan çetenin, Yunan Mali Polis Müdürlüğü tarafından çökertildiğini ve bu çerçevede şu ana kadar aralarında 3 de Kıbrıslı Rum’un bulunduğu 19 kişinin tutuklandığını kaydeden gazete, bahse konu 3 Kıbrıslı Rum’un çetenin elebaşları olduğundan söz edildiğini aktardı.Gazete, çetenin faaliyetlerinin uluslararası aşamada yayılmış olduğu ve merkezinin de Yunanistan’da bulunduğu yönünde olduğunu iddia etti.