Yorgacis Baf Kapısı’nın Açılması Fikrini Destekliyor

Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında araçlı geçişlerde son dönemde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından gündeme getirilen “Baf Kapısı’nın” açılmasına destek verdi.

Politis gazetesi, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında son dönemde artan araç geçişleri sebebiyle yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için Lefkoşa’nın doğusunda bulunan “Baf Kapısı” barikatının geçişlere açılması önerisini gündeme getirerek Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis’in bu konudaki açıklamasına yer verdi.

Habere göre Yorgacis gazeteye yaptığı açıklamada, Harmancı’nın bu konu hakkında kendisiyle iletişime geçmemiş olmasına karşın dile getirdiği önerinin “mantıklı olduğunu ve gerekirse destekleyeceğini” söyledi.

Yorgacis, “bahsi geçen yolun, Orfea sahasıyla Pluriottisa Lisesi arasında kalan Spiros Hristodulu caddesi olduğunu” belirtti.

Yorgacis, Lefkoşa’nın doğusunun, gerek “Ağlacia” (Eğlence) semtine ve Larnaka’ya gitmek isteyen Kıbrıslı Türkler gerekse Gazimağusa’ya gitmek isteyen Kıbrıslı Rumlar için, araçlı dolaşım anlamında birleşmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Gazete ayrıca, “Lefka” (Lefke-Aplıç) ve Derinya kapılarının açılması konusunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yapacakları temaslarda gündeme gelmesinin beklendiğini de yineledi.

