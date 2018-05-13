“Yer Altı Dünyası Devlete Kafa Tutuyor”

Güney Kıbrıs’ta “yer altı dünyasının”, gerek hükümet, gerekse bizzat Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından yapılan uyarıları kaale almayıp, suç eylemlerine devam ettikleri bildirildi.

Kathimerini gazetesi, Anastasiadis’in cinayetler ve polislere yapılan saldırıların akabinde geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıda, eylemlerine devam etmeleri halinde, devletin tüm organlarının “öfkesini hissedeceklerini” vurguladığını; ancak çetelerin, bir dizi kundak olayıyla suç eylemlerine devam ettiklerini yazdı.

