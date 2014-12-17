Yedi Helikopterden Beş Tanesi Bakımda

Rum Milli Muhafız Ordusu ve polise ait toplam 7 helikopterden 5’inin tamir-bakımda olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, arama-kurtarma operasyonu olasılığına yanıt vermesi ve hava gözetimi konusunda ciddi sorunlar yaşayacağını zira RMMO ve polisin elinde sadece iki helikopterin bulunduğunu yazdı.

Gazete, elde kalan iki helikopterin tüm gereksinimlere yanıt vermesi gerektiğine de dikkati çekti.

Habere göre polise ait iki Agusta Westland ve iki Bell-412 helikopteri, RMMO’ya ait ise bir Agusta –Westland helikopteri bakım-tamir için yurt dışında bulunmakta.