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Venizelos, Ankara Ziyareti Öncesinde Anastasiadis İle Görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos önümüzdeki hafta sonu gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde dün Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefonla görüştü ve Ankara’ya aktaracağı tezleri ele aldı.

Venizelos, Ankara Ziyareti Öncesinde Anastasiadis İle Görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos önümüzdeki hafta sonu gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde dün Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefonla görüştü ve Ankara’ya aktaracağı tezleri ele aldı.

28 Kasım 2014 Cuma 09:13
Venizelos, Ankara Ziyareti Öncesinde Anastasiadis İle Görüştü
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TELEFON GÖRÜŞMESİNDE RUM TARAFININ TÜRKİYE’YE GÖNDERECEĞİ MESAJ VE TEZLER ELE ALINDI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos önümüzdeki hafta sonu gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde dün Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefonla görüştü ve Ankara’ya aktaracağı tezleri ele aldı.

Fileleftheros “Tezler Lefkoşa İle Listelendi... Evangelos Venizelos Ankara’ya Gerilimi Düşürme Çerçevesi Götürüyor” başlıklı haberinde, Venizelos’un yarın başlayacak Ankara ziyareti öncesinde Anastasiadis ile eşgüdüm görüşmesi yaptığını belirtti.

Gazeteye göre, Venizelos, Türkiye’ye Rum Yönetimi’nin, “Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’de bulunması nedeniyle yaşanan krizin yumuşatılmasına yönelik tezlerini” aktaracak.

Gazete, Rum Yönetimi’nin tezlerinin, Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras’ın, Venizelos eşliğinde Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında kararlaştırılan tezler olduğunu belirtti. Haberde, Rum tarafının Türkiye’ye göndereceği ana mesajı şöyle aktarıldı:

“Krizin yumuşatılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Kıbrıs MEB’inden çekilmeli ve Ankara, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı göstereceğini güvence altına almalı.  Türkiye’nin Kıbrıs’ın hidrokarbonları konusunda söz hakkı yoktur. Paylaşım meselesi da malum anlaşmalarla (2010 Hristofyas-Talat ve 2011 Hristofyas Eroğlu) çözülmüştür.”

Rum tarafının, fon kurulması konusunda ise memorandumdan kaynaklanan yükümlülüklerine ve daha sonra sunacakları yasaya göndermede bulunduğunu belirten gazete, Venizelos’un ameliyat olmak üzere 4 Aralık’ta New York’a gidecek olan Anastasiadis’e geçmiş olsun dileklerini de ilettiğini ekledi.

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