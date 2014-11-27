Vasiliko’da Enerji Ve Sanayi Bölgesi Oluşturuluyor

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Vasiliko bölgesinde enerji ve sanayi bölgesi oluşturulması önerisini onayladığı bildirildi.

Fileleftheros Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında alınan kararın, Larnaka sahil cephesinde bulunan akaryakıt depolarının taşınmasını ve projenin gerçekleştirilmesi için ilave arazi istimlâki yapılmasını öngördüğünü yazdı.

İstimlak harcamalarının asgariye indirildiğini bu nedenle yapılacak ek istimlakin çok önemli olduğunu belirten gazete başka detay vermedi.