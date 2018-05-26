Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Güney Kıbrıs’a gidiyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Ki TackLim’in, 29’uncu Rum Denizcilik Odası genel kuruluna katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.

Politis gazetesine göre, Rum Denizcilik Odası Başkanı Thomas Kazakos, konu hakkında Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Ki TackLim’in adaya gelecek olmasının önemini vurguladı.



Kazakos, IMO Genel Sekreteri’nin Ada’da bulunmasına ilişkin zaman konjonktürünün de önemli olarak addedildiğini, bu ziyaretin, dünya denizcilik düzeyinde önemli kararın alınmasının arından gerçekleştirilecek olmasına da dikkati çekti.Kazakos, Rum Denizcilik Odası genel kurulunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de konuşma yapacağını belirtti.