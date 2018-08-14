Üç Buçuk Yılda 2 Bine Yakın Araç Çalındı!

Rum tarafında 2015’ten 2018’in ilk dönemine kadar 2 bine yakın aracın çalındığı haber verildi.

Alithia, polis istatistiklerini kaynak göstererek sözü edilen dönemde toplam 1186 aracın çalındığını, bunlardan 725’inin polis tarafından tespit edildiğini ancak 465 aracın hâlâ kayıp olduğunu yazdı.



Gazete, Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis’in, araç sahiplerinin hırsızlık durumunda arayabilecekleri ihbar numarası vererek, hırsızlıklara karşı alınabilecek bazı önlemlerden söz ettiğini haberine ekledi.



