Türkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Açıklamaları Rum Basınında

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin, oldu bittiye getirilmesine izin vermeyecekleri, tek taraflı, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyecekleri” şeklindeki açıklaması Rum basınında da yer aldı.



Alithia gazetesi, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarını “Kıbrıs-Mısır Boru Hattı Yeni Tehditleri Getirdi” başlığıyla aktardı.



Gazete aynı haber içerisinde KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 12. parseldeki “Afrodit” yatağındaki doğalgazı Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşıyacak olan denizaltı boru hattı kurulması anlaşması konusundaki açıklamasına da yer verdi.



Haravgi gazetesi ilgili haberi “Türk Enerji Bakanı: Doğu Akdeniz’de Oldu Bittilere İzin Vermeyeceğiz” başlığıyla aktardı.



Fileleftheros gazetesi ise, “Bir Tehdit Ve Bir Şikayet - Kıbrıs-Mısır Anlaşmasına İşgal Altındaki Topraklardan KKTC ve Türkiye’den Çifte Tepki” başlıklarıyla, gerek TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı gerekse KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına yer verdi.