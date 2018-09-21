banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97374
ALTIN
241.638
DOLAR
6.2750
STERLİN
8.2346
EURO
7.3768
Ercan’da kara para şüphesi
ERCAN'DA KARA PARA ŞÜPHESİ
Posta ile uyuşturucu geldi
POSTA İLE UYUŞTURUCU GELDİ
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluda Trafik kazası: 1 Yaralı
Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluda Trafik...
banner282
Flaş Haber
Posta ile uyuşturucu geldi
Kapat

Türkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Açıklamaları Rum Basınında

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin, oldu bittiye getirilmesine izin vermeyecekleri, tek taraflı, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyecekleri” şeklindeki açıklaması Rum basınında da yer aldı.

Türkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Açıklamaları Rum Basınında

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin, oldu bittiye getirilmesine izin vermeyecekleri, tek taraflı, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyecekleri” şeklindeki açıklaması Rum basınında da yer aldı.

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Türkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Açıklamaları Rum Basınında

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin, oldu bittiye getirilmesine izin vermeyecekleri, tek taraflı, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyecekleri” şeklindeki açıklaması Rum basınında da yer aldı.


Alithia gazetesi, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarını “Kıbrıs-Mısır Boru Hattı Yeni Tehditleri Getirdi” başlığıyla aktardı. 


Gazete aynı haber içerisinde KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 12. parseldeki “Afrodit” yatağındaki  doğalgazı Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşıyacak olan denizaltı boru hattı kurulması anlaşması konusundaki açıklamasına da yer verdi. 


Haravgi gazetesi ilgili haberi “Türk Enerji Bakanı: Doğu Akdeniz’de Oldu Bittilere İzin Vermeyeceğiz” başlığıyla aktardı.


Fileleftheros gazetesi ise,  “Bir Tehdit Ve Bir Şikayet - Kıbrıs-Mısır Anlaşmasına İşgal Altındaki Topraklardan KKTC ve Türkiye’den Çifte Tepki” başlıklarıyla, gerek TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı gerekse KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına yer verdi. 


Son Güncelleme: 21.09.2018 14:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis’in New York Ziyaretine İlişkin Senaryolar
Anastasiadis’in New York Ziyaretine İlişkin Senaryolar
Greko Burnu Açıklarında Kaçak Göçmen Teknesi Tespit Edildi
Greko Burnu Açıklarında Kaçak Göçmen Teknesi Tespit Edildi
Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye Hellim İhracatı
Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye Hellim İhracatı
RMMO’nun Seferilik Sisteminde Değişiklikler
RMMO’nun Seferilik Sisteminde Değişiklikler
Anastasiadis Mülteci Soruna İlişkin Türkiye’yi Suçladı
Anastasiadis Mülteci Soruna İlişkin Türkiye’yi Suçladı
Güney Lefkoşa’da Dün Çıkan Yangın Maşera Ormanını Tehdit Etti
Güney Lefkoşa’da Dün Çıkan Yangın Maşera Ormanını Tehdit Etti
50 Kişinin Kimlik Tespiti İçin Örnekler Yetersiz
50 Kişinin Kimlik Tespiti İçin Örnekler Yetersiz
Akaryakıt Zammı Rum Basınında Da Yankı Buldu
Akaryakıt Zammı Rum Basınında Da Yankı Buldu
AB Adalet, Tüketiciler Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komiseri Bugün Güney Kıbrıs’ta
AB Adalet, Tüketiciler Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komiseri Bugün Güney Kıbrıs’ta
Güney Lefkoşa’da Yangın
Güney Lefkoşa’da Yangın

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim