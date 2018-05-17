Trafik Suçlularına Okul

DERSLERİ GÖNÜLLÜ TAKİP EDENLERİN CEZA PUANLARI SİLİNECEK

Rum Meclisi Bayındırlık İletişim ve Ulaştırma Komitesi trafik suçluları için okul açılmasına oy çokluğu ile karar verdi. İlgili yasa değişikliği meclisin yarınki genel kurulunda oylanacak.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı sorumluluğunda açılacak okulda, trafikle ilgili bir dizi ders verilecek. Okula, trafik kurallarını ihlal nedeniyle mecburi, ceza puanı bulunanlar da kendi isteğiyle katılabilecek. Ders programının sonunda düzenlenecek sınavlarda başarı şartı ile ceza puanları silinecek.

Rum meclisinde yarın oylanması beklenen yasa değişikliğinde, 2018 bütçesinde 78 bin Euro ödenek ayrılan proje kapsamında; okulun açılması, derslerin belirlenmesi, derslere kimlerin katılacağı ile ilgili düzenlemeler yer alıyor.