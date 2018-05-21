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Total Şirketi Güney Kıbrıs’ın Sözde Meb’indeki Sekizinci Parsele Talip Oldu

Fransız “Total” şirketi, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan ve kullanım hakkı İtalyan “ENI” şirketinde bulunan sekizinci parsele ortak olma talebinde bulundu.

Total Şirketi Güney Kıbrıs’ın Sözde Meb’indeki Sekizinci Parsele Talip Oldu

Fransız “Total” şirketi, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan ve kullanım hakkı İtalyan “ENI” şirketinde bulunan sekizinci parsele ortak olma talebinde bulundu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:02
Total Şirketi Güney Kıbrıs’ın Sözde Meb’indeki Sekizinci Parsele Talip Oldu

Fransız “Total” şirketi, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan ve kullanım hakkı İtalyan “ENI” şirketinde bulunan sekizinci parsele ortak olma talebinde bulundu.
Rum radyosunun haberine göre, Total şirketinin eş başkanlarından Stephane Michel bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya gelerek şirketin talebini iletti.

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Michel görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “ENİ” şirketinin kullanımına verilen sekizinci parselin yüzde 50’sine talip olduklarını duyurdu.
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise konuya ilişkin açıklamasında, Total şirketinin talebinin, Fransa’nın bölgedeki varlığını güçlendirmesi bakımından büyük bir gelişme olduğu iddiasında bulundu.
 


Son Güncelleme: 21.05.2018 16:10
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