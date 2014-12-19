The Economıst’in Makalesine Tepkiler

HANNAY: “KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ BAĞIMSIZ, EGEMEN VE AB ÜYESİ OLARAK TANIYACAK BİR KIBRISLI RUM DAHA DOĞMADI”

EVRİVİADİS: “KIBRIS SORUNU YÖNETİLEMEZ VEYA ÇÖZÜLEMEZ DEĞİLDİR”

The Economist’in 29 Kasım 2014 tarihli sayısında Kıbrıs sorununun yönetilemez ve çözülemez olduğu görüşünü ortaya koyan makale üzerine İngiltere’nin eski Kıbrıs Özel Temsilcisi (1997-2003) Lord David Hannay ve Rum Yönetimi’nin Londra’daki büyükelçisi Evripidis Evriviadis tepki gösterdi.

Fileleftheros, “Hannay İki Bölgelilikten Başka Yol Görmüyor... ‘Taksimin Altına İmza Atmayı Kabul Edecek Kıbrıslı Rum Yoktur” başlıklı haberinde Lord Hannay’ın tepki açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre Hannay, “Taksimi ve ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bağımsız, egemen ve AB’ne tam üye devlet olarak tanıyacak bir Kıbrıslı Rum daha doğmadı. Müzakere masasına oturup BM’ye çözüm bulunması için objektif fırsat, yeni bir misyon vermeleri her iki taraf için de daha iyi” ifadelerini kullandı.

The Economist’in makalesinin bitirici bir pesimizm ve Kıbrıs sorununu yöneten çoğu arabulucu ve yorumcuyu etkilemiş görünen bıkkınlık havasını gündeme getirdiğine işaret eden Hannay, “Sorun, iki bölgeli iki toplumlu federasyon karşısındaki bütün alternatif seçeneklerin tarafların BM himayesindeki müzakerelerde çözüme ulaşılmasını engelleyen toprak, gerek mülkiyet veya güvenlik bütün meseleler üzerinde uzlaşmalarını gerektiriyor olmasıdır. Taraflar neden daha az karşılık için acı tavizler versin?” diye sordu.

Lord Hannay, Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun’un da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için çalıştığı günden beridir federasyona çok teorik itirazlarda bulunduğunu, Rumların da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine tepkilerinde, doğalgaz parsellerinin ancak Türkiye ile de işbirliği yapmaları halinde Ada vatandaşlarına menfaat sağlayacağını görmelerini engellediği görüşünü de ortaya koydu.

EVRİVİADİS: “KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLEMEZ DEĞİLDİR”

Aynı gazete Rum Yönetimi’nin Londra’daki Büyükelçisi Evripidis Evriviadis’in de The Economist dergisinde, Kıbrıs sorununun yönetilemez ve çözülemez olduğu görüşünün savunulduğu makalenin yazarına tepki gösterdiğini yazdı.

Fileleftheros’un haberine göre Kıbrıs sorununun ne yönetilemez ne de çözülemez olduğu görüşünü ortaya koyan Evriviadis, “Bunun aksini ancak; BM’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AiHM) kararlarının hiçbirinin önemli olmadığını ve Ankara’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin var olmadığı söyleminin doğru olduğunu kabul etmek niyetinde olanların söyleyebileceği” görüşünü ortaya koydu.

Evriviadis “Tarihe şöyle bir bakıldığında taksimin son 200 yıldır siyasi ve ahlaki açıdan iflas ettiği görülür. Taksim de, aynı şekilde uluslararası sorunların yönetilemez veya çözülemez olduğu söylemi de Pandora’nın Kutusu’nu açar” dedi.