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TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ RUM BASININDA

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ RUM BASININDA

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ RUM BASININDA

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ RUM BASININDA
 Rum basını, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınma kararının BM’nin Kıbrıs sorunundaki planlarını bozabileceği iddiasında bulundu.
Fileleftheros “Seçimler Yüzünden Her Şey Donuyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs temsilcisi konusunda hiçbir şeyin kesin olmadığına vurgu yapmakla birlikte, Türkiye’deki gelişmelerin “yeni olgular yarattığı” görüşünü ortaya koydu.


Gazete BM merkezinden kaynakları işaret ederek Türkiye cumhurbaşkanlığı seçim tarihine kadar geçecek sürenin “ölü dönem” addedildiğini, bu nedenle Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda herhangi bir harekette bulunmakta daha tereddütlü olacağını yazdı.


Haberde aynı kaynaklar, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununda iyi niyet misyonu ile ilgili raporunu Temmuz ayı ortalarına kadar Güvenlik Konseyi’ne sunması gerektiğini hatırlattı. Haberde, söz konusu kaynaklara dayanarak, Türkiye’deki seçimlerden hemen önce BM tarafından Kıbrıs’a herhangi bir temsilci veya yetkili gönderilmesinin başarısız bir girişim olacağı savunuldu.
Kritik sorunun ise, Guterres’in raporunda nelere yer verileceği, özellikle de 10 Temmuz’a kadar vereceği BM Barış Gücü ile ilgili raporunda ne önereceği olduğunu yazan gazete Amerikan tarafının geçen ocak ayında, bir sonraki karara, yani temmuza kadar Kıbrıs sorununun çözümü yönünde çaba harcanması gerektiğine işaret ettiğini hatırlattı.


TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün KKTC’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret de Rum basınının merceği altında

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Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki yemek sonrasında gerçekleşiyor olmasına dikkat çekilerek, KKTC devlet ve hükümet yetkilileriyle yapacağı görüşmede Kıbrıs sorunundaki durumun değerlendirileceğine vurgu yapıldı.


Fileleftheros, “Türkiye Ritmiyle Dans Ediyorlar… Çavuşoğlu Kıbrıs Sorununda Emir ve Yönlendirmeler İçin İşgal Bölgelerinde… Akıncı’nın Notları Kıbrıs Türk Siyasi Liderliğinin Önünde” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde Başbakan Tufan Erhürman’ın dün Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptığı haftalık olağan görüşmesinin ardından yaptığı açıklamadan alıntılar aktardı.
Gazete okurlarına, Türkiye’de erken genel seçim kararı alınmasının ardından, tarihlerinin çakışıyor olması dolayısıyla KKTC’de yapılacak yerel seçim ve Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı tarihlerinin de gözden geçirilmekte olduğunu yazdı.
Politis, “Çavuşoğlu Akıncı’dan Bilgi Almaya Geliyor… ‘Muhtemel Bir Sonraki Adımlar’” başlıklı haberinde Çavuşloğlu’nun iki günlük ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Akıncı ve siyasi parti başkanları ile Kıbrıs Türk ve Türk tarafının önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorunundaki tavrını görüşeceğine dikkat çekti.
Gazete Türkiye’de erken genel seçimler ilan edilmesi nedeniyle herkesin, Türkiye’nin tavrını merak ettiği yorumunu yaptı.
Alithia “Akıncı’nın Tuttuğu Notları İnceliyorlar… Kıbrıs Türk Liderliği ve Mevlüt Çavuşoğlu Bugün Yemeği Değerlendiriyor” başlığını attı.
Haravgi “Çavuşoğlu Bugün İşgal Bölgelerinde… Akıncı-Anastasiadis yemeğinden Sonra Gelişmeleri Değerlendiriyorlar” başlığını kullandı. 


 

Son Güncelleme: 20.04.2018 15:59
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluAkıncıYunanBasın
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