Tabanca Ve Patlayıcı Madde İle Yakalandılar

İngiliz Üs polislerinin, tasarruflarında tabanca ve patlayıcı madde bulunduran 2 Kıbrıslı Rum’u tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiliz Üs polislerinin, dün sabah devriye sırasında, Limasol’a bağlı “Kolossi” (Yunus-Burçlu) –Kuri yolunda seyreden 43 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un kullandığı araçta, bir adet tabanca ile fazla miktarda patlayıcı madde TNT ele geçirdiğini yazdı.



Habere göre, aynı araçta bulunan 50 yaşındaki Kıbrıslı Rum da polis tarafından tutuklandı.



Tutuklanan 2 Kıbrıslı Rum’un, bugün İngiliz Üsleri Mahkemesi önüne çıkarılması da bekleniyor.

