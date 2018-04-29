Strovolo cinayetinde bir kişi daha tutuklandı!

Güney Kıbrıs’ta, Lefkoşa’nın Strovolo semtinde bir çiftin öldürülmesi olayında, 22 yaşındaki bir kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Strovolo cinayetine ilişkin olarak dün akşam tutuklanan 22 yaşındaki kişi hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.

Cinayet zanlıları olan 33 yaşındaki Lozos Conis, üvey kardeşi 23 yaşındaki Leftheris Solomu ve 33 yaşındaki Conis’in kız arkadaşı Sara Sians’ın ardından 22 yaşındaki kişinin de tutuklanmasıyla zanlı sayısının 4’e çıktığı ifade edildi.

Bir başka Rum haber kaynağı ise, 22 yaşındaki kişinin, cinayetleri işleyen kişi olarak 33 yaşındaki Conis’in ismini verdiğinin ayrıca 33 yaşındaki kişiyi, cinayet gecesinde, olay yerine götürdüğünü kabul ettiğini belirtti.