Stefanu: “En büyük tehlike bölünme”

AKEL Polit Büro üyesi Stefanos Stefanu, Kıbrıs için “işgalden sonraki en büyük tehlikenin, bölünmenin kalıcı hale gelmesi ve Türkiye’nin adadaki varlığı” olduğunu iddia etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Atina’daki bir etkinlikle konuşma yapan Stefanu, “bölünmenin kalıcı hale gelmesinin, Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili taleplerinde artışa sebep olacağını” öne sürerek, gerek Kıbrıs Rum toplumu, gerekse

Türkiye içerisinde BM çerçevesi dışındaki bir çözüm konusunda yükselen seslerin, kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi.

Habere göre Stefanu, Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin bulunduğunu ve tüm güçlüklere rağmen, BM’nin çıkmaz ilan etmediğini söyledi.

Stefanu, liderlere siyasi ve tarihi sorumluluk üstlenerek, müzakereleri Crans Montana’da kaldığı yerden devam ettirme çağrısında bulundu.