Sondaj Gemisinin Çarşamba Günü 11’inci Parsele Girmesi Bekleniyor

Total-ENI konsorsiyumu hesabına Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) 11 numaralı parselde sondaj yapacak olan West Capella isimli geminin, sözde Rum MEB’ine girişi için geri sayımın başladığı belirtildi.

Total-ENI konsorsiyumu hesabına Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) 11 numaralı parselde sondaj yapacak olan West Capella isimli geminin, sözde Rum MEB’ine girişi için geri sayımın başladığı belirtildi.

Geminin dün Girit açıklarında seyir halinde olduğunu ve önümüzdeki çarşamba günü 11’inci parsele girmesinin beklendiğini yazan Politis gazetesi, Total şirketinin çalışmalarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için, şirket yönetimiyle Fransız Dışişleri Bakanlığı arasında temaslar gerçekleştirildiğini, Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın da Türk tarafına yönelik faaliyette bulunduğunu iddia etti.

Gazete, İtalyan ENI şirketinin de önümüzdeki Sonbahar içerisinde Rum MEB’inde sondaj gerçekleştirmesinin beklendiğini iddialarına ekledi.