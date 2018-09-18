Şilluris Muhafazakar Milletvekilleri İle Görüştü



Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan “Birleşik Krallık Kıbrıs’ın Muhafazakâr Dostları Grubu” üyeleri ile görüştüğü bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, görüşmede Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların ele alındığını yazdı.



Haberde, Şilluris’in görüşmede, Türkiye’nin, Rumların tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) ile ilgili tahriklerde bulunduğunu iddia ederek, “tahriklerin” son bulması gerektiğini söylediği kaydedildi.