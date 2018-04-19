Sen Sinod Meclisi Bir Kızın İntiharına Sebep Olan Papazın Rütbesinin Alınmasını istedi

Sen Sinod Meclisi’nin dün, Elena Franci adlı genç kıza cinsel istismarda bulunarak intihar etmesine sebep olan papaz Stilianos Savvas’ın rütbesinin alınması kararı verdiği bildirildi.

Politis gazetesi, toplumun son haftalarda bu olaya verdiği yoğun tepkiyi de göz önünde bulunduran Sen Sinod Meclisi’nin, Savvas’ı görevinden azlettiğini yazdı.

