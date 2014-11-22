Savaş Gemisine Açıklama!

ÇARŞAMBA GÜNÜ LİMASOL LİMANI’NA DEMİRLEYECEK İNGİLİZ DONANMASINA AİT SAVAŞ GEMİSİNDE AÇIKLAMA YAPACAK

RUM YÖNETİMİNİN İTİRAZ VE MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KKTC’YE GELİP CUMHURBAŞKANI EROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

YUNANİSTAN VE MISIR ENERJİ BAKANLARI, YUNANİSTAN MİLLİ SAVUNMA BAKANI VE LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA GÜNEY’DE OLACAK

İngiltere’nin Avrupa konularından sorumlu müsteşarı David Lidington’un 25-27 Kasım’da Ada’ya gerçekleştireceği ziyaret gündeminin hayli yüklü olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Açık Cephelere Müdahale... Savaş Gemisine Ziyaret ve Gelişmeler Görüntüsü Önünde Kasulidis-Lidington Açıklamaları” başlıklı haberine göre Lidington’un temas ve görüşmelerinde Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin yarattığı gelişmeler, müzakerelerin yeniden başlaması, Türkiye-AB ilişkileri, reformlar ve bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

İNGİLİZ DONANMASINA AİT SAVAŞ GEMİSİ ÇARŞAMBA GÜNÜ LİMASOL LİMANI’NA DEMİRLEYECEK

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le Salı günü görüşecek olan Lidington’un, Çarşamba günü de (aynı gün) Limasol Limanı’na giderek demirleyecek olan İngiliz donanmasına ait savaş gemisinde açıklama yapacağını belirtti.

“RUM YÖNETİMİNİN İTİRAZ VE MÜDAHALELERİNE RAĞMEN” KKTC’YE GELİP CUMHURBAŞKANI EROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Gazete, ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de görüşecek olan İngiliz müsteşarın geçen eylül ayında Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile de görüştüğünü hatırlattı ve Rum yönetiminin itiraz ve müdahalelerine rağmen KKTC’ye gelerek Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüşeceğini yazdı.

Gazete BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de pazartesi günü geleceği Ada’da cuma gününe kadar çeşitli temaslarda bulunacağını hatırlattı.

Eide’nin Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve iki tarafın müzakerecileri Olgun ve Mavroyannis ile ayrı ayrı görüşeceğini belirten gazete Lidington ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dışında hafta başı itibarıyla başka yetkililerin de Güney’de olacağını yazdı.

YUNANİSTAN VE MISIR ENERJİ BAKANLARI, YUNANİSTAN MİLLİ SAVUNMA BAKANI VE LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA GÜNEY’DE OLACAK

Gazeteye göre Yunanistan ve Mısır Enerji bakanları üçlü görüşme için Güney’e gidecek. Rum Enerji Bakanı Lakkotripis Yunan ve Mısırlı denkleriyle ikili temaslarda da bulunacak. Yunanistan Milli Savunma Bakanı Dimitris Avramopulos ile Lübnan Dışişleri Bakanı da Rum tarafına gidecek.

Simerini haberi “Eide, Müzakerelerin Yeniden Başlaması Hedefiyle Pazartesi Günü Kıbrıs’ta” başlığıyla aktardı.

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