Rumlar Hellimin Tescil Edildiği Haberini Bekliyor

Rum Tarım Bakanlığı Müdürlüğünde heyecanın hakim olduğu, çünkü Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde hellimin tescil edilip edilmediğiyle ilgili resmi kararını vermesinin beklendiği bildirildi.

Politis gazetesi “Hellim Tescilleniyor… AB Kararı Önümüzdeki Günlerde Tarım Bakanlığı’na Yollanacak” başlıklarıyla verdiği haberinde, yetkili Avrupa Komisyonu’nun Rum birimler tarafından yollanan dosyayı nerdeyse 6 aydır incelemekte olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun hellimle ilgili bazı teknik konularda izahatlar istediğini kaydeden gazete, her şeyin hazır ve önümüzdeki günlerde resmi kararın Tarım Bakanlığına yollanacak gibi göründüğünü aktardı.

Habere göre, gerek Tarım Bakanlığı, gerekse dosya değerlendirme teknik komite üyeleri yanıtın olumlu olacağını düşünüyor.

Bu arda gazete Tarım Bakanlığı’nın sadece hellimin tesciliyle ilgilenmediğini yazdı.

Gazete birkaç gün önce “Kıbrıs Cumhuriyeti” resmi gazetesinde “Pitsilia pastırması” ile “Agros gül tatlısı”nın “protected geographical indication” (koruma altına alınmış coğrafi işaret-menşe işareti) olarak ve “Sotira kolokası” ve “Sotira Kolokas-Bullezi”nin “protected designation of origin” (koruma altına alınmış orijin adı-mahreç işareti) olarak tescil edilmesi için başvuruların kurallarının yayımlandığını belirtti.