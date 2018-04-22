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Rumlar çözüm öncesinde doğalgazın birlikte idaresine karşı...

Rumların, Kıbrıs sorununun çözümünden önce, doğalgazın idaresinde Kıbrıslı Türklerle ortaklaşa söz hakkı olmasına karşı oldukları bildirildi.

Rumlar çözüm öncesinde doğalgazın birlikte idaresine karşı...

Rumların, Kıbrıs sorununun çözümünden önce, doğalgazın idaresinde Kıbrıslı Türklerle ortaklaşa söz hakkı olmasına karşı oldukları bildirildi.

22 Nisan 2018 Pazar 08:32
Rumlar çözüm öncesinde doğalgazın birlikte idaresine karşı...

Rumların, Kıbrıs sorununun çözümünden önce, doğalgazın idaresinde Kıbrıslı Türklerle ortaklaşa söz hakkı olmasına karşı oldukları bildirildi.
Simerini gazetesi; “IMR/Lefkoşa Üniversitesi” tarafından Simerini gazetesi hesabına, Nisan ayında Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 10 Rum’dan sekizinin, doğalgazın Kıbrıslı Türklerle birlikte idaresine karşı çıktığını yazdı.
Gazete, ankete katılan Rumların yüzde 81’inin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, doğalgazla ilgili Türk taleplerine “boyun eğmemesi gerektiği” yönünde görüş belirttiğini kaydederken, katılımcıların yüzde 78’inin, müzakerelerin yeniden başlaması halinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki “tehditlerini artıracağını” düşündüğünü yazdı.
Ankete katılanların yüzde 77’si, Akıncı-Anastasiadis yemeğinin taraflar arasındaki buzları eritmediğini düşündüğünü beyan ederken, yüzde 23’ü buzların eridiğini beyan etti.

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Katılımcıların yüzde 62’si ise, yemeğin müzakerelerin yeniden başlaması için gereken zemini oluşturmadığına inandığını, yüzde 38’i de zeminin oluştuğunu düşündüğünü kaydetti.
Gazete, ankete katılanların yüzde 55’inin, “iki taraf arasında büyük fark bulunduğu, yüzde 28’inin yeterince fark bulunduğu, yüzde 17’sinin de az fark bulunduğu” görüşünde olduğunu yazdı.
Habere göre katılımcılar, müzakerelerde takvim olup olmaması gerektiğine yönelik bir soruya ise, yüzde 69 oranında “hayır”, yüzde 31 oranında “evet” yanıtını verdi.
Ankete katılanların yüzde 54’ü, Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizin Kıbrıs sorununa büyük oranda olumsuz etki yapacağını, yüzde 33’ü yeterince olumsuz etki yapacağını, yüzde 13’ü de az olumsuz etki yapacağını düşündüklerini beyan etti.
 

Son Güncelleme: 22.04.2018 11:44
Anahtar Kelimeler:
RumDoğalgazçözümKarşı
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