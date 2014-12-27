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Rum Yönetimi Su Projesini Yakından Takip Ediyor

Rum yönetiminin,  Türkiye’den KKTC’ye su temin projesinin bütün uygulama adımlarını yakından takip etmekte olduğu haber verildi.

Rum Yönetimi Su Projesini Yakından Takip Ediyor

Rum yönetiminin,  Türkiye’den KKTC’ye su temin projesinin bütün uygulama adımlarını yakından takip etmekte olduğu haber verildi.

27 Aralık 2014 Cumartesi 08:20
Rum Yönetimi Su Projesini Yakından Takip Ediyor
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BAKANLAR KOMİTESİ TOPLANARAK DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI, GÖĞÜSLEME YÖNTEMLERİNİ İRDELEDİ
 
 Rum yönetiminin,  Türkiye’den KKTC’ye su temin projesinin bütün uygulama adımlarını yakından takip etmekte olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Lefkoşa... Türk Adımları Takip Ediliyor... Bakanlar Komitesi Durum Değerlendirmesi İçin Toplandı” başlıklı haberinde ilgili bakanlıkların, çeşitli dairelerden bürokratların da katılımıyla kasım ayında toplanarak, su temin projesiyle ilgili durum değerlendirmesi yaptığını yazdı.

Gazeteye göre toplantı gündeminde, Türkiye tarafından uygulanmakta olan çalışmaların gidişatıyla ilgili bilgilendirme ve bunların göğüslenme yöntemleriyle ilgili görüş alış verişi vardı.

Gazete Rum yönetiminin baştan beridir, su temin projesinin “yasadışı olduğu, KKTC’nin Türkiye’ye bağımlılığını güçlendirdiği ve Ada’yı bölmeyi hedeflediği” tutumunu benimsediğini ve uluslararası örgütler nezdinde girişimde bulunarak Türkiye’yi şikayet ettiğini yazdı, şu ifadelere de yer verdi:

YABANCILARDAN RUM YÖNETİMİNE TELKİNLER

"Bazı yabancılar bu projeye sempatiyle bakıyor, olumlu buluyor ve sık sık Lefkoşa’ya; Kıbrıs su sıkıntısı çektiğine göre bu projenin Kıbrıslı Rumların da menfaatine de değerlendirilebileceği telkininde bulunuyorlar.”

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Cengiz 2014-12-27 19:59:29

Urumlara damla yok

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Mustafa Türkoğlu 2015-01-14 13:37:15

eger ki ambargo kalkarsa kktc devletı urumlardan dah da zengın olacakdır

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