Rum Yönetimi, KKTC’de Tutuklanan Balıkçı Teknesi Mürettebatı Ve Tekne İçin Girişim Başlattı

Rum Yönetimi’nin, KKTC karasularına izinsiz girdikleri için dün tutuklanan balıkçı teknesindeki Mısırlı mürettebat ve tekne için girişim başlattığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, yaptığı açıklamada, hükümetin, balıkçıların serbest bırakılması için BM nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Prodromu, Ada’daki Barış Gücü’nün de sorunun çözümlenmesi için yoğun çaba harcadığını da söyledi.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique ise Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, olayı bildiklerini ve taraflarla temas halinde olduklarını ifade etti.

Polis Basın Subaylığı, Koruçam açıklarında dün Yunanistan bandıralı bir gemiyle izinsiz balık avlayan Mısırlı 5 kişinin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını ve geminin de Girne Limanı’na çekildiğini açıklamıştı.

