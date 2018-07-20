Rum siyasi partilerden 20 Temmuz açıklamaları

Rum siyasi partiler, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 44’üncü yıl dönümü dolayısıyla açıklamalar yaptılar.



Fileleftheros gazetesine göre DİSİ, “istilanın üzerinden 44 yıl geçtiğine” işaret ederek, “işgalin sonlanması hedefine bağlı olduklarını” ifade etti.



Herkesin, Ulusal Konsey içerisinde işbirliği yapması ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i desteklemesi gerektiğini de savunan DİSİ, Anastasiadis’in “Kıbrıs Helenizmi’ni sorumlu bir şekilde temsil ederek, ortak olarak üzerinde anlaşmaya varılmış ilkeler ve tezler çerçevesinde tüm Kıbrıs vizyonuna yatırım yaptığını” iddia etti.



DİKO açıklamasında “Oldu bittileri ve işgali kabul etmiyoruz” dedi.



“Türk istilasının 44’üncü yıldönümünde, bir ara ‘stratejik anlaşmaya’ sürüklenme ihtimalinin olduğunu” iddia eden DİKO, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ara bir anlaşmanın, halkların onayı olmadan ve Türkiye’nin bölücü politikasında değişiklik yaratmadan derhal uygulamaya konacağını ileri sürdü.



EDEK, devletin varlığını alaşağı etmeye, KKTC’nin hukuki ve siyasi olarak yükseltmeye, uluslararası hukuk ve AP müktesebatını ihlal eden baştan savma çözümler empoze etmeye çalışanların, aşılmaz duvarlarla karşılaşması için direnmeye devam etmeleri gerektiğini öne sürdü.



Vatandaşlar İttifakı, “istila ve işgali ortadan kaldıracak ve adaleti sağlayacak çözüm için çalışmalarının tarih ve kültürleri karşısında bir borç olduğunu” savundu.



Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Rum Meclisi Ekonomi ve Bütçe Komitesi Başkanı Averof Neofitu’nun, Avustralya’da Adelaide şehrinde, Çarşamba günü “Kıbrıs Mücadelesi Koordinasyon Komitesi” ve Kıbrıslı Rumlar tarafından düzenlenen “anti-işgal” etkinliğine katıldığını aktardı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelecek olmasına değinen Neofitu, BM’nin diyalogun yeniden başlamasına yönelik çabalarıyla arzulanan neticeye ulaşılması dileğinde bulundu.



Neofitu, Guterres çerçevesinin, müzakerelerin yeninden başlayabileceği iyi bir zemin olduğu tezini dile getirdi.



Haravgi gazetesine göre EDON ise yaptığı açıklamada, yaraların hala açık olduğunu söyledi. EDON, özgür, yeniden birleşmiş barışçıl bir Kıbrıs için vizyonun hala yerine getirilmediğini de belirtti.



