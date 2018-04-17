Rum Polisi Apostolidis’in Aracı Da Dahil Şahsi Eşyalarını Talep Etti

Rum polisinin, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Komite aracılığıyla, geçtiğimiz günlerde KKTC’de öldürülen Solomos Apostolidis’in, aracı da dahil olmak üzere, tüm şahsi eşyalarını talep ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, bu talebi geçtiğimiz hafta ilettiğini ve KKTC makamlarının izleyeceği tutumu beklediğini yazdı.

Rum polisinin, Apostolidis’in gerek aracına gerekse şahsi tüm eşyalarına inceleme yapmak istediğini yazan gazete, Apostolidis’in aracının Alsancak bölgesinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, polisin, Türkiye’nin, söz konusu zanlıyı Rum makamlarına iade etmeyeceğini bilerek Apostolidis cinayetine ilişkin olarak Türkiye’de tutuklanan zanlı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma niyetinde olduğunu yazdı.

Rum ilgili makamların, katil zanlısının cinayet hakkında söyledikleri konusunda birçok boşluğun bulunduğunu düşündüğünü , bu nedenden dolayı da bunlara yanıt vermesi gerektiğini düşündüğünü yazan gazete, Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis’in açıklamasına dayanarak olayın araştırılmasının, “Suçların Önlenmesi Birimi”ne aktarıldığını da belirtti.

