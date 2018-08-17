Rum Hükümeti, Yunan askerlerinin serbest bırakılmasını memnunlukla karşıladı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Türkiye’nin tutuklu olarak cezaevinde bulunan iki Yunan askerini serbest bırakmasını memnunlukla karşıladıklarını açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin Türkiye’nin eyleminden duyduğu memnuniyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu aracılığıyla dün yaptığı açıklamayla dile getirdiğini yazdılar.

Prodromu açıklamasında, Türkiye’nin Yunan askerlerini iade etmesinin bölgedeki barış ortamına katkı koyacağını belirterek “Türkiye’nin Kıbrıs’a ilişkin tutumunu da değiştirmesini ve Kıbrıs’ı veya işgal altındaki bölgeleri kontrol etme fikrinden vazgeçtiğini görmeyi beklediklerini” ifade etti.

Gazete, DİSİ’den konuya ilişkin yapılan açıklamada da, Türkiye’nin iki askerin serbest bırakılmasının “adil bir davranış” şeklinde nitelendirildiğini vurguladı