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Rum Hükümeti İle Partilerin Barış HarekÂtının İkinci Aşaması Dolayısıyla Yaptıkları Açıklamalar

Rum hükümeti ile siyasi partilerin, Barış Harekâtının ikinci aşamasının yıldönümü nedeniyle, bazı açıklamalarda bulundukları haber verildi.

Rum Hükümeti İle Partilerin Barış HarekÂtının İkinci Aşaması Dolayısıyla Yaptıkları Açıklamalar

Rum hükümeti ile siyasi partilerin, Barış Harekâtının ikinci aşamasının yıldönümü nedeniyle, bazı açıklamalarda bulundukları haber verildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
Rum Hükümeti İle Partilerin Barış HarekÂtının İkinci Aşaması Dolayısıyla Yaptıkları Açıklamalar

Rum hükümeti ile siyasi partilerin, Barış Harekâtının ikinci aşamasının yıldönümü nedeniyle, bazı açıklamalarda bulundukları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Rum Kesimi Müzakerelere Dönmeye Hazır” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Klelia Vasiliyu’nun, gün dolayısıyla yaptığı açıklamada “işgal ordusunun ayrılması aynı zamanda BM’nin çözümle ilgili ilkeleri ve AB ilke-değerlerinin uygulanmasıyla, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne ilişkin çabaya bağlı olmayı sürdürdüklerini” söyledi.

Vasiliyu “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in durumu tespit etme girişimi karşısında aldıkları pozisyona göre, müzakerelerin BM Genel Sekreterinin önerdiği çerçeve ve parametreler temelinde, geçtiğimiz yıl Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için, Türk tarafının olumlu bir tutum takınmasını beklediklerini” ifade etti.

Vasiliyu “1974’teki Türk saldırısının ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına el konulmasının, Garanti Anlaşmalarına atıf yapılarak gerçekleştirilmesine bağlı olarak, çağdaş dünyada ve özellikle de birleşik Avrupa içerisinde, başka devletlerin garantileri, müdahale hakları veya işgal birlikleri olamayacağında ısrarcı olduklarını” da iddia etti.

“Kıbrıslı Türklerle gelecekte ortak refah ve barış içerisinde birlikte yaşamayı umduklarını” da dile getiren Vasiliyu, “bunun için müzakere aracılığıyla, Kıbrıs’ı işgal ordusu ve başka bir devletin kontrolü olmadan normal ve bağımsız bir devlet haline getirecek olan kalıcı ve sürekli bir anlaşma istediklerini” de öne sürdü.

Vasiliyu “14 Ağustos 1974 tarihinden bu yana 44 yıl sonra, düşüncelerinin işgal altındaki Maraş, Mesarya, Karpaz ve Omorfo’da (Güzelyurt) olduğunu ve bunun için, vatanın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması amacıyla, müzakerelerde ve çözüme ilişkin bir anlaşmada ısrarcı olduklarını” da ekledi.

Vasiliyu, gazetenin başka bir sayfasında yer alan ve Kıbrıs sorununa da değindiği demeci çerçevesinde ise, Kıbrıs sorunundaki durgunluğun hiç kimsenin yararına olmadığını söyledi.

Sonbaharın yoğun olacağı konusunda herkes aynı fikirdeyken, gelişmeler olmasını dilediklerini ifade eden Vasiliyu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un kısa zaman önce gerçekleştirdiği ziyaretin, beraberinde kuşkusuz gelişmeler getireceğini ifade etti.

Vatanın yeniden birleşmesinin tek hedefleri olduğunu ve Lute’un bu tezle ilgili mesajı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten kesin almış olduğunu da savunan Vasiliyu “üçüncü ülkelerin müdahale hakları, çağdışı garanti sistemi ve işgal ordusundan uzak öte yandan ülkede barış ile istikrarı sağlayacak şekilde, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcı olduklarını sözlerine ekledi.

Gazeteye göre EDEK partisi de gün dolayısıyla yaptığı açıklamada “44 yıl sonra Maraş, Güzelyurt, Karpaz ve Mesarya köylerinin Türk işgalcisi tarafından yasadışı bir şekilde ele geçirilmesinin yaralarının hala daha taze olduğunu” iddia etti.

Bu yıldönümü nedeniyle, Maraş’ın hemen iade edilmesine dair taleplerini yinelediklerini belirten EDEK, şehrin iadesinin veya çözümün ilk günü iadesinin, çözümün bir parçasını teşkil edemeyeceğini ileri sürdü.

EDEK, Maraş’ın iadesinin ve Maraş’ın yasal sakinlerinin kente yerleşmesinin, BM kararları ve 1979 anlaşması temelinde, aynı zamanda çözümden önce ve müzakerelerin gidişatından bağımsız olarak, öncelikli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini iddialarına ekledi.

Vatandaşlar İttifakı yaptığı açıklamada “44 yıl sonra, ne işgal ne de bölünmeyle uzlaşmadıklarını vurguladıklarını” belirtirken, Dayanışma Hareketi de açıklamasında “Atilla’nın Maraş, Karpaz ve Güzelyurt’u ele geçirerek suçunu tamamladığını; zamanın Maraş’ta durduğunu ve bunun ‘mücevher şehirden hayalet şehre dönüştüğünü’” öne sürdü.

Gazeteye göre, Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM da açıklamasında, Rum hükümeti, Meclis Başkanı, Yunanistan Başbakanı ve Yunan Meclisini, halkın gerçeği öğrenmesi ve sorumluların cezalandırılması için en nihayetinde Kıbrıs dosyasını açmaya çağırdı.

Haber Alithia’da “Kıbrıs Sorununun Çözüm Çabasına Bağlı”, Politis’te ise “Hükümet Müzakerelerde Israrcıyız Diyor” başlığıyla yer aldı.

Alithia gazetesi ise haberinde, sözde “Maraş” Belediyesi’nin, Kıbrıs sorununa iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde kapsamlı bir çözüm bulunması için bir karar benimsediğini yazdı.

Gazete sözde “Maraş” Belediyesinin dört belediye meclis üyesinin ise bir açıklamada bulunarak, karardaki iki kesimli iki toplumlu federasyon ifadesiyle hemfikir olmadıklarını belirttiklerini ekledi.
            


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Son Güncelleme: 15.08.2018 13:48
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