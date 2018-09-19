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Rum Hükümet Sözcüsü ABD Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ın, ABD ile olan ilişkilerinin son yıllarda sürekli geliştiğini ifade etti. 

Rum Hükümet Sözcüsü ABD Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ın, ABD ile olan ilişkilerinin son yıllarda sürekli geliştiğini ifade etti. 

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:06
Rum Hükümet Sözcüsü ABD Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ın, ABD ile olan ilişkilerinin son yıllarda sürekli geliştiğini ifade etti.

 
Haravgi gazetesi Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kıbrıs ile ilgili açıklamasını yorumladığını belirtti. 


Habere göre Prodromu, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda sürekli geliştiğini ifade etti ve Anastasiadis hükümetinin ABD’ye verdiği önemden  söz etti.


Prodromu, Güney Kıbrıs’ın “uluslararası sistem içerisinde rolünü aradığından” da bahsetti. 

Son Güncelleme: 19.09.2018 12:35
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